Fizik ne işe yarar diyenlere: Tek bir pedal çevirmeden yarış kazandıran taktik

Fizik ne işe yarar diyenlere: Tek bir pedal çevirmeden yarış kazandıran taktik

Bir bisiklet yarışmacısı, hava direncini azaltmak için sürüş pozisyonunu değiştirdi. Bisikletli, sürtünme kuvvetini azaltan bu hareket sayesinde pedal çevirmeden yarışmayı kazanmış oldu.

Pedal çevirmeden bisiklet yarışı kazanmak şöyle dursun, kullanmak bile kulağa pek mümkün değilmiş gibi geliyor değil mi?

Aslında havanın cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetini azaltarak bunu başarabilmeniz mümkün. Bu durum, hava direnci olarak da isimlendiriliyor.

Bisiklet yarışçıları, hava direncinden daha az etkilenmek için öne eğilirler. Ayrıca bisiklet yarışçılarının kullandığı kask, sürtünme kuvvetini azaltmak için özel olarak tasarlanıyor. Sürtünme kuvveti azaldığı için sporcunun hızlanması da daha kolay oluyor.

Dönme hareketinde, sürtünme kuvvetinin yönünü belirlemek için öncelikle yüzeyi sürtünmesiz olarak düşünüp tekerleğin temas noktasındaki hareketine bakmak gerekiyor. Pedalın dönüş yönü arka tekerleğin dönüş yönünü belirliyor.

Sürtünme kuvveti de arka tekerleğin dönüş yönüne karşı bisikleti ileriye doğru itip harekete geçiriyor. Bu nedenle sürtünme kuvveti bisikletin kalkış aşamasında ileri doğru oluyor.

Bisikletli, belli bir hıza ulaştıktan sonra pedal çevirmeyi bıraktığında arka tekerleğe hareket doğrultusunda bir kuvvet uygulanmadığı için bisiklet sabit hızla hareketine devam ediyor.

Tabii bu noktada, sporcunun ve bisikletin ağırlığından dolayı tekerleklerde meydana gelecek deformasyonlar ve hava direncinin ihmal edildiğini göz ardı etmemek gerekiyor.

FİZİK BİLGİSİ SAYESİNDE YARIŞI KAZANDI

Aşağıdaki videoda da bisikletli, pedal çevirmeyi bırakıp vücudunun şeklini bisiklete paralel hale getirdi.

Böylece hava direncini 10 kata kadar düşüren bu hareket sayesinde rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

Kısacası bisikletli, fizik bilgisi sayesinde sadece aerodinamik kullanarak yarışı kazanmış oldu.

Fizik ne işe yarar diyenlere: Tek bir pedal çevirmeden yarış kazandıran taktik VİDEO