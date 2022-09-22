Flamingoları para için kutulara koyup kaçırdılar

Tuz Gölü'nde 47 flamingoyu kutulara koyup kaçıran şüpheliler Mersin'e götürmeye çalıştı. Kolilerden duyulan sesler sayesinde yakalanan şüphelilere para cezası verildi.

Zerafetleriyle hafızalara kazınan ve göç yolu üzerinde olduğu için Türkiye'ye sığınan flamingolara yönelik kaçakçılık girişimi, 26 flamingonun ölmesine sebep oldu.

Aksaray'ın Eskil ilçesi Böget köyünde oturan Naim D., iddiaya göre arkadaşları İbrahim K. (35) ve Mehmet D. (40) ile birlikte Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü’nde 40'ı yavru, 47 flamingoyu yakaladı.

Naim D. ve arkadaşları, flamingoları yakalayıp ayak ve gagalarını bağlayarak koli içerisine sakladı. Zanlılar, hayvanları satmak için yolcu otobüsüyle Mersin'in Erdemli ilçesine götürdü.

Yolda, 47 flamingodan 26'sı öldü.

Şüphelilere ve otobüs şoförüne para cezası

Şüpheliler ve otobüs şoförüne toplam 425 bin lira idari para cezası uygulandı, haklarında adli işlem başlatıldı.

Ayaklarını ve gagalarını bağladılar satmak için şehir değiştirdiler

Flamingoları 28 Ağustos günü saat gece 03.00'te hem ayaklarını hem de gagalarını bağlayıp, bir koli içine koydular. Yolcu otobüsünün bagajına yerleştirilen flamingolar, satılmak için Mersin'in Erdemli ilçesine gönderildi.

Hayvan tacirleri yüzünden 26 flamingo öldü

Koliler içinde olan flamingolar, saat 07.30 sıralarında Erdemli ilçesinde belirtilen adreste bir alışveriş merkezinin önünde otobüsten yolun kenarına indirildi. Kolilerden duyulan sesleri çevredekiler fark edince durumdan şüphelenip zabıta ekiplerine haber verdiler.

Ekipler flamingo kaçakçılarına müdahale etti

Zabıta ekipleri, kolileri açtığında kutuların içinde flamingo olduğunu gördü. Ardından Erdemli Doğu Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Ekipler yaptığı incelemede 4'ü yetişkin, 26 flamingonun nefessiz kalıp öldüğünü tespit etti. DHA'nın haberine göre ise diğer flamingolar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Silifke Göksu Deltası'nda doğaya yani ile emin ellere bırakıldı.

4 kişi hakkında idari para cezası verildi

Erdemli Doğu Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nin vermiş olduğu kararla flamingoları koli içinde otobüse teslim eden Naim D. ile otobüs şoföre hakkında toplam 300 bin lira idari para cezası uygulandı ve adli işlemler başlatıdı.

Flamingo baskını: Eve operasyon düzenlendi

Durumun Aksaray'a bildirmesi üzerine de jandarma ekipleri Naim D. ve flamingoları birlikte yakaladığı 2 arkadaşının evine operasyon düzenledi.

3 şüpheli gözaltına alınırken, bulundukları adreste beslemesi yasak olan angut, suna, ördek ve kesilmiş flamingo kanatları ele geçirildi. İfadelerinin üzerine serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli soruşturma devam ederken aynı zamanda evde bulunan beslemesi yasak kuşlarla ilgili Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da ek olarak toplam 125 bin lira idari para cezası uygulandı.







