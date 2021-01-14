Flyte ile dekorasyonu uçuran adam ‘’Eren Güney‘’

Flyte uçan ampul, göz kamaştırıcı tasarımlarla kullanıcıları adeta hipnotik bir yolculuğa çıkarıyor.

Son zamanlarda özellikle internet ortamında gözlenen ve oldukça popüler hale gelen Flyte uçan ampul projesi, girişimci Eren Güney tarafınca yakın zamanda piyasaya sürülmüştür. Söz konusu bu dekorasyon, manyetik levitasyon sistemine sahip olmakta ve farklı birçok obje geliştirilmektedir. Flyte uçan ampul, göz kamaştırıcı tasarımlarla kullanıcıları adeta hipnotik bir yolculuğa çıkarıyor. Yine Flyte projesi bünyesinde havada asılı kalan ampuller, boşlukta sistematik şekilde dönmekte olan saksılar, havada asılı durumda kalan küre ve havada asılı kalan dikkatleri üzerine çeken bir saat bile bulunmaktadır. Sunulan birbirinden ilginç objeler, her kesimden insanı etkisi altına almayı başarıyor.

Göz Kamaştırıcı Nitelikler

Genç girişimci öncülüğünde geliştirilmiş olan tüm bu objeler, nesnenin hiçbir dayanağı olmadan havada asılı kalmasını sağlayan manyetik levitasyon ile sağlanmaktadır. Patentli özel teknolojisi ile ön plana çıkan ve farklı projelere ev sahipliği yapan bu sistem, son yıllarda özellikle internet dünyasının evlere ve ofislere girişi ile popüler hale gelmiş, görmeye alışık olmadığımız sahnelerle bizleri baş başa bırakmıştır. Flyte projesi bünyesinde, göz kamaştırıcı niteliği ile estetikleri ile son derece dikkat çekici ürünler tasarlanmış ve aynı şekilde tasarlanmaya da tüm hızıyla devam etmiştir.

Objelerin havada asılı halde durmalarını sağlayan sistemin manyetik levitasyon olduğuna daha önceden değinmiştik. Yine söz konusu objelerin tüm ihtişamı ile havada salınmasına Lyfe Planter olarak nitelendirilen cihaz da sebep olmakta, tüm işleyişi kolaylaştırmaktadır. Bu cihaz sayesinde tasarım harikası ürünler havada uçuşurken rahatlatıcı bir deneyim sağlamakta ve kullancıları adeta rahatlatmaktadır.

Tüm ürün grubu özel malzemelerden ve birinci sınıf kusursuz bir işçilikle tasarım severleri karşılamakta. Sizler de bu tasarımları ister evinizde ister ofisinizde rahatlıkla kullanabilir, an itibarı ile hangi ruh halinde olursanız olun hem sizleri hem de misafirlerinizi adeta büyülü ve etkileyici bir yolculuğa çıkarabilirsiniz.

Flyte CEO’su Eren Güney’den önemli bir mesaj var:

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