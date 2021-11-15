Fondöten lekesi nasıl çıkartılır? İşte garantili 5 yöntem

Telaş içinde makyaj yaparken üzerinize fondöten dökülmesi an meselesidir. Peki fondöten lekesi nasıl çıkar? İşte pratikf X çözüm önerisi...

Yüzlerdeki pürüzleri yok etmesi ile bilinen fondoten mucizevi bir ürün olarak adlandırılsa da kıyafetlere, halınıza, o güzelim koltuk takımınıza değdiği zaman onu odan tamamen söküp atmak adeta bir kabus.

Fondöten kullanımı sizi daha çekici yaparken, fondöten lekeleri ise hayatı çekilmez hale getirebilir.

İçerdiği katkı malzemelerinden dolayı bu ürünleri değdikleri yerden çıkarabilmek için büyük bir güç sarf etmeniz gerekir. Ancak bazı küçük hileler sayesinde kolaylıkla çıkarmayı başarabilirsiniz.

İşte “kıyafetten fondöten lekesi nasıl çıkar, şalda fondöten lekesi nasıl çıkar, halıdan fondöten lekesi nasıl çıkar?” sorularınızı yanıtladık...

TIRAŞ KÖPÜĞÜ

Tıraş köpüğü içinde barındırdığı temizleyici moleküller sayesinde kirleri söküp atmak konusunda oldukça başarılıdır. Kıyafetlerinize özellikle beyaz kıyafetlere fondoten değmesi durumunda üzerini nemli bir şekilde iken bir miktar tıraş köpüğü sıkın ve 5 dakika beklettikten sonra kıyafetinizi her zamanki gibi çamaşır makinesine atmayı deneyin.

BULAŞIK DETERJANI

Fondoten değmiş olan kıyafetinizi temizlemek için bir kova içerisinde ılık su doldurun ve içerisine tatlı kaşığı kadar bulaşık deterjanı katın ve kıyafetinizi bu karışımın içerisine atarak 10 15 dakika kadar durmasını sağlayın. Lekeli olan bölgenin mutlaka su içerisine batmış olduğuna dikkat edin. Sudan çıkardıktan sonra bir iki çitileme ile kıyafetin üzerindeki tüm lekelerin yol olduğunu göreceksiniz

BEYAZ SİRKE

Lekelenen giysiniz pamuk, naylon ya da polyester içeren bir kumaşsa, öncelikle beyaz sirke uygulamalısınız. Beyaz sirke uygularken yumuşak bir fırça kullanınız. Bir miktar beyaz sirkeyi yumuşak tüylü bir fırça yardımıyla lekeyi dağıtmayacak şekilde giysinize uygulayınız. Beyaz sirke ile ovalama işlemi bittikten sonra, lekeli bölgeyi ılık suyla güzelce durulayınız. Bu noktada eğer leke henüz ordaysa, aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. En son aşamada ise, giysiniz durulandıktan sonra, ona uygun bir yıkama talimatıyla çamaşır makinesine atılabilir.

ALKOL

Pamuklu bir kumaşa dökeceğiniz eter ile bastırıp çekerek hafif bir ovalama ile lekelerin yok olmasını sağlayabilirsiniz. Ancak ardından temiz bir bez ve temiz bir su ile lekeli alanda durulama işlemi yapmalı ve yine pamuklu bir parça ile kurulama işlemi de yapmanız leke kalıntılarının yeni bir kir ortaya çıkarmasını önlemiş olacaksınız.

GLİSERİN

Bir bardak kadar suyun içerisine birkaç damla gliserin dökerek fondoten lekesini kolayca çıkarabilirsiniz. Lekeli kısımları bardak içinde 5 dakika kadar bekleyin. Gliserinin birkaç damla olması yeterli olacaktır. Kıyafetlerinizin veya dokumaların zarar görmemesi için gliserini direk olarak uygulamayı denemeyin. 5 10 dakika bekledikten sonra bu bölgeyi hafif nemli temiz bir bez yardımı ile silin ve lekenin tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Durulama işleminin ardından kıyafetinizi kurumaya bırakabilirsiniz.