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- Formula 1 Grand Prix biletleri nereden alınır? 2020 Formula 1 bileti nasıl alınır? F1 biletleri satışta mı?
Formula 1 Grand Prix biletleri nereden alınır? 2020 Formula 1 bileti nasıl alınır? F1 biletleri satışta mı?
- Haber Merkezi
- 15.09.2020 - 10:34
- Güncelleme : 15.09.2020 - 10:34
Türkiye'de ilk olarak 2005 yılında yapılan Formula 1 yarışları 2011 yılında son kez yapılmıştı. Son yarıştan beri Formula 1 severler, 'Türkiye'de Formula 1 yarışları yapılacak mı?' sorusunun cevabını beklerken, güzel haber gelmişti.
Formula 1 tutkunlarının en çok merak ettiği şeylerden biri de 'Formula 1 yarışları ne zaman başlayacak?' sorusu olmuştu. Peki, Formula 1 İstanbul Grand Prix yarışlarının biletleri satışa sunuldu mu?
FORMULA 1 BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?
Platinium, Gold ve Silver kategorilerde satışa çıkacak biletlere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Formula 1 takipçileri Formula 1 bileti nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Yapılan açıklamada biletlerin 15 Eylül’de satışa çıkacağı duyurulmuştu.
Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri ne zaman satışa sunulacak sorusu binlerce yarışsever ve Formula 1 tutkunları tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul Grand Prix'ine dönen bu yarışı kaçırmak istemeyen Formula 1 hayranları biletlerin satışa sunulacağı gün ve saati merak içerisinde bekliyor. Dah önce yapılan açıklamada Formula 1 biletlerinin 15 Eylül yani bugün satışa çıkacağı duyurulmuştu.
FORMULA 1 BİLETLERİ BUGÜN SATIŞA SUNULACAK!
Formula 1 biletleri bugün saat 12:00'deb itibaren satışa sunulacak Bilet almak isteyen Formula 1 tutkunları Biletix üzerinden bilet satın alabilecek.
FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:
Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.
Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.
Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.
Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.
Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.
Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.
Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.
Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.
Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL
FORMULA 1 YARIŞLARI NEREDE YAPILACAK?
Türkiye'nin Formula 1 hasreti sona eriyor ve İstanbul Park yeniden Formula 1'e kavuşuyor.
Haftalar önce İstanbul Park'ın Formula 1 yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiği duyurulmuş ve F1 yönetimi ile İstanbul Park yönetimi arasında anlaşma sağlandığını öğrenilmişti.