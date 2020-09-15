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    • Formula 1 Grand Prix biletleri nereden alınır? 2020 Formula 1 bileti nasıl alınır? F1 biletleri satışta mı?

    Formula 1 Grand Prix biletleri nereden alınır? 2020 Formula 1 bileti nasıl alınır? F1 biletleri satışta mı?

    Uzun aralardan sonra İstanbul Grand Prix'ine dönen 'Formula 1 yarışlarının biletleri nerede satılacak? Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 bilet fiyatları nelerdir?' merak konusu oldu...
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 10:34
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 10:34
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    Formula 1 Grand Prix biletleri nereden alınır? 2020 Formula 1 bileti nasıl alınır? F1 biletleri satışta mı?

    Türkiye'de ilk olarak 2005 yılında yapılan Formula 1 yarışları 2011 yılında son kez yapılmıştı. Son yarıştan beri Formula 1 severler, 'Türkiye'de Formula 1 yarışları yapılacak mı?' sorusunun cevabını beklerken, güzel haber gelmişti.

    Formula 1 tutkunlarının en çok merak ettiği şeylerden biri de 'Formula 1 yarışları ne zaman başlayacak?' sorusu olmuştu. Peki, Formula 1 İstanbul Grand Prix yarışlarının biletleri satışa sunuldu mu?

    Formula 1 Grand Prix biletleri nereden alınır? 2020 Formula 1 bileti nasıl alınır? F1 biletleri satışta mı? #1

    FORMULA 1 BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

    Platinium, Gold ve Silver kategorilerde satışa çıkacak biletlere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Formula 1 takipçileri Formula 1 bileti nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Yapılan açıklamada biletlerin 15 Eylül’de satışa çıkacağı duyurulmuştu.

    Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri ne zaman satışa sunulacak sorusu binlerce yarışsever ve Formula 1 tutkunları tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul Grand Prix'ine dönen bu yarışı kaçırmak istemeyen Formula 1 hayranları biletlerin satışa sunulacağı gün ve saati merak içerisinde bekliyor. Dah önce yapılan açıklamada Formula 1 biletlerinin 15 Eylül yani bugün satışa çıkacağı duyurulmuştu.

    Formula 1 Grand Prix biletleri nereden alınır? 2020 Formula 1 bileti nasıl alınır? F1 biletleri satışta mı? #2

    FORMULA 1 BİLETLERİ BUGÜN SATIŞA SUNULACAK!

    Formula 1 biletleri bugün saat 12:00'deb itibaren satışa sunulacak Bilet almak isteyen Formula 1 tutkunları Biletix üzerinden bilet satın alabilecek.

    Formula 1 Grand Prix biletleri nereden alınır? 2020 Formula 1 bileti nasıl alınır? F1 biletleri satışta mı? #3

    FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:

    Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.

    Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.

    Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.

    Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.

    Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.

    Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

    Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.

    Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

    Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

    Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.

    Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.

    Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

    Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

    Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL

    Formula 1 Grand Prix biletleri nereden alınır? 2020 Formula 1 bileti nasıl alınır? F1 biletleri satışta mı? #4

    FORMULA 1 YARIŞLARI NEREDE YAPILACAK?

    Türkiye'nin Formula 1 hasreti sona eriyor ve İstanbul Park yeniden Formula 1'e kavuşuyor.

    Haftalar önce İstanbul Park'ın Formula 1 yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiği duyurulmuş ve F1 yönetimi ile İstanbul Park yönetimi arasında anlaşma sağlandığını öğrenilmişti.

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