Euro
10.2919
-0.02%
Dolar
8.8451
-0.02%
Altın
503.26
-0.09%
Borsa
1.394
-0.51%
Bitcoin
434.473
3.99%
EXEN Coin
20.56
2.74%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C

    Formula 1 tarihinin en fazla yarışı gelecek yıl yapılacak

    Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Formula 1 sezonu gelecek yıl mart ortasında başlayıp kasım ortasında sona erecek." bilgisini verdi.
    • AA
    • 05.10.2021 - 01:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Formula 1 tarihinin en fazla yarışı gelecek yıl yapılacak

    Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali bu yıl 22 yarışın 15'inin tamamlandığını hatırlattı.

    Domenicali, 2022'de bu yıldan bir yarış daha fazla düzenleyeceklerini açıkladı.

    Formula 1 tarihinde bir sezonda en fazla 22 yarış düzenlenirken bu sayı gelecek yıl 23'e çıkacak.

    HEYECANI ARTIRMAK İÇİN SPRINT YARIŞLARI SAYISI ARTACAK

    Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl sprint yarışları düzenlenmeye başladı. Yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazanıyor.

    Domenicali, "Her yerde Sprint formatını kullanmayacağız ama yarışların yaklaşık üçte birinde uygulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    F1 Sprint formatı bu yıl ilk defa Silverstone ve Monza pistlerinde uygulandı ve bu yıl son olarak gelecek ay Brazilya'daki Interlagos pistinde uygulanacak.

    Formula 1 tarihinin en fazla yarışı gelecek yıl yapılacak #1

    Formula 1 tarihinin en fazla yarışı gelecek yıl yapılacak #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir