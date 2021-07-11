Formula 1 Türkiye Grand Prix 2021 biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, kaç para?

Formula 1 Türkiye Grand Prix 2021 biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, kaç para?

Formula 1 takipçilerinin merakla beklediği bilet fiyatları belli oldu. Peki Formula 1 Türkiye Grand Prix'i biletleri ne zaman satılacak, bilet fiyatları ne kadar? İşte bilet fiyatları...

Türkiye 2021 F1 takvimine girdiğinin duyurulmasının ardından yarışın biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı merak konusu olmuştu. Formula 1 Türkiye yarışının bilet satış tarihleri ve fiyatları netleşti.

Yarış tutkunları haberin akabinde fiyatlara dair araştırmalara başladı.

9 sezon ardından 2020 yılında tekrardan Türkiye'ye dönen Formula 1, 2021 takvimine de girmeyi başardı ve bu yılki yarış hafta sonu Intercity İstanbul Park'ta 1-2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Peki Formula 1 Grand Prix Türkiye 2021 biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, kaç para? İşte fiyatları...

FORMULA 1 BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.

FORMULA 1 2021 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

12 Temmuz Pazartesi günü saat 12.30’dan itibaren Biletix üzerinden ulaşılabilecek olan Formula 1TM biletleri, üç günlük kombine olarak ilk 19 günde 300 TL ile 3.300 TL, sonrasında ise 375 TL ile 4.125 TL arasında değişen fiyatlarla spor severlerle buluşacak.