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- Formula 1 yeniden Türkiye'de: Formula 1 Türkiye GP yarışı ne zaman, seyircili mi?
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Formula 1 Türkiye GP yarışı ne zaman, seyircili mi?
- Haber Merkezi
- 25.06.2021 - 16:25
11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul'da yapılması planlanan Formula 1 yarışı, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan seyahat yasağı nedeniyle iptal edilmişti.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edildi. Bu gelişmenin ardından Formula 1 Türkiye GP yarışı ne zaman, seyircili mi? sorusu gündeme taşındı.
Peki Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman? Formula 1 Türkiye GP seyircili mi olacak? İşte Formula 1 Türkiye yarışı hakkında detaylar...
FORMULA 1 TÜRKİYE YARIŞI NE ZAMAN?
Formula 1'den yapılan resmi açıklamaya göre, 1-3 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Singapur Grand Prix’si, Formula 1 2021 sezonu takviminden çıkarıldı ve yerine Türkiye GP'si eklendi.
Buna göre, dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu Formula 1, 1-2-3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.
Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1 geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmıştı.
Yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi, pilotlar ve takımların Türkiye’den övgüyle bahsetmeleri ve Intercity İstanbul Park’ın yoğun çabalarıyla ülkemiz bu yıl da Formula 1’ e ev sahipliği yapacak.
TÜRKİYE GP'Sİ SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?
Yarışın seyircili düzenleneceğini söyleyen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, açıklamasında şunları kaydetti:
''Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde yarışımızı seyircili olarak gerçekleştireceğiz. Bilet satışlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeyi en kısa sürede yapacağız.''
GÜNCELLENMİŞ FORMULA 1 TAKVİMİ