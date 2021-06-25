Formula 1 yeniden Türkiye'de: Formula 1 Türkiye GP yarışı ne zaman, seyircili mi?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Formula 1 takvimine dahil edilmeyen Türkiye, yeniden takvime dahil edildi. Peki Formula 1 Türkiye Grand Prix İstanbul Park'taki yarış ne zaman, seyircili mi olacak?

11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul'da yapılması planlanan Formula 1 yarışı, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan seyahat yasağı nedeniyle iptal edilmişti.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edildi. Bu gelişmenin ardından Formula 1 Türkiye GP yarışı ne zaman, seyircili mi? sorusu gündeme taşındı.

Peki Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman? Formula 1 Türkiye GP seyircili mi olacak? İşte Formula 1 Türkiye yarışı hakkında detaylar...

FORMULA 1 TÜRKİYE YARIŞI NE ZAMAN?

Formula 1'den yapılan resmi açıklamaya göre, 1-3 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Singapur Grand Prix’si, Formula 1 2021 sezonu takviminden çıkarıldı ve yerine Türkiye GP'si eklendi.

Buna göre, dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu Formula 1, 1-2-3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.

Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1 geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmıştı.

Yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi, pilotlar ve takımların Türkiye’den övgüyle bahsetmeleri ve Intercity İstanbul Park’ın yoğun çabalarıyla ülkemiz bu yıl da Formula 1’ e ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE GP'Sİ SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?

Yarışın seyircili düzenleneceğini söyleyen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, açıklamasında şunları kaydetti:

''Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde yarışımızı seyircili olarak gerçekleştireceğiz. Bilet satışlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeyi en kısa sürede yapacağız.''

GÜNCELLENMİŞ FORMULA 1 TAKVİMİ