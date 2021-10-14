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    Fortune, dünyanın en güçlü 50 kadınını açıkladı

    Fortune, dünyanın en güçlü 50 kadınını açıkladı

    Fortune’nin ‘Dünyanın En Güçlü Kadınları Listesi’nde Türkiye'den tek bir isim yer bulabildi. Hepsiburada Kurucusu Hanzade Doğan, listenin 50'nci sırasında yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 11:03
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    ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune, ‘Dünyanın En Güçlü Kadınları Listesi’ni açıkladı.

    Uluslararası listede 50 kadın yer alırken, koronavirüsün kadınların kariyerlerinin gidişatını kökten değiştirdiği vurgulandı.

    TÜRKİYE'DEN TEK İSİM

    Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan, Fortune Dergisi'nin her yıl belirlediği ‘Dünyanın En Güçlü Kadınları’ listesine bu yıl Türkiye’den girmeyi başaran tek isim oldu.

    Doğan, listenin 50'nci sırasında yer aldı.

    DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINLARI

    İşte dünyanın en güçlü kadınlarının olduğu o liste:

    Fortune, dünyanın en güçlü 50 kadınını açıkladı #1

    Fortune, dünyanın en güçlü 50 kadınını açıkladı #2

    Fortune, dünyanın en güçlü 50 kadınını açıkladı #3

    Fortune, dünyanın en güçlü 50 kadınını açıkladı #4

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