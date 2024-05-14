Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi: Bitlis'teki taş evler Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde yıllar önce yapılan ve dokusunu ilk günkü gibi koruyan taş evler görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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AA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis'teki taş evler, bölgedeki iç turizmi canlandırdı.

Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan ve sarp bir arazide yer alan Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde yıllar önce inşa edilen ve dokusunu koruyan taş evler, doğal yapılarıyla ilgi görüyor.

Dağlık bir bölgede bulunan Uzuntaş köyünde dev kayaların üzerine yapılmış taş evlerin birbirleriyle iç içe geçmiş görüntüsü, fotoğraf tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Van'dan fotoğrafçılar Bitlis'e gidiyor

Bitlis ve Van birbirine komşu iki il. Van'da açılan Temel Fotoğrafçılık Kursu'na katılan öğrenciler de Bitlis'in taş evleri ve doğal yaşamı görüntülemek üzere bölgeye akın ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Temel Fotoğrafçılık Kursu'na katılan 42 kişi de eğitim kapsamında köyde fotoğraf çekimi yapıyor.

Kursiyerler, usta öğreticiler eşliğinde köydeki taş evleri, doğal yaşamı ve bölgenin eşsiz manzarasını görüntülemeye çalışıyor.

Fotoğrafçılar kursta öğrendikleri bilgileri sahada uyguluyor

Kursiyerlerden Sinan Güngör, kurs kapsamında düzenlenen gezilerle öğrendikleri bilgileri sahada uygulama imkanı bulduklarını söyledi.

"Köyün manzarasına hayran kaldık, burası doğal bir stüdyo gibi"

Kursiyer arkadaşlarıyla Uzuntaş köyündeki güzellikleri görüntülediklerini dile getiren Güngör, şu açıklamada bulundu:

Köyün manzarasına hayran kaldık. Doğası ve tarihi yapılarıyla muhteşem bir yer. Burası doğal bir stüdyo gibi. Herkesin gelmesini tavsiye ederim.

"Muhteşem bir atmosfer var"

Fotoğrafçılardan Hilal Çaça da ilk defa Uzuntaş köyüne geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

Manzaraya hayran kaldık. Burada muhteşem bir atmosfer var. Yaşam fotoğrafları çektik. Arkadaşlarımızla uygulamalı eğitim aldık. Burası muhteşem bir yer.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)