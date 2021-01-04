- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Fotokapanlara yakalanan hayvanların görüntüleri
Fotokapanlara yakalanan hayvanların görüntüleri
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından foto kapanlara yakalanan hayvanların görüntülerini paylaştı.
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 22:35
- Güncelleme : 04.01.2021 - 22:41
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, fotokapanlara yakalanan yaban hayatı görüntülerini paylaştı.
FOTOKAPANLARA YAKALANAN YABAN HAYVANLARI
Paylaşılan görüntülerde yaban hayattan kısa görüntüler içerisinde, ayıların, ceylanların ve diğer yaban hayvanların görüntüleri yer aldı.
Paylaşılan görüntüler vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü.
Fotokapanlara yakalanan hayvanların görüntüleri İZLE