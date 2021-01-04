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    Fotokapanlara yakalanan hayvanların görüntüleri

    Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından foto kapanlara yakalanan hayvanların görüntülerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 22:35
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 22:41
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    Fotokapanlara yakalanan hayvanların görüntüleri

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, fotokapanlara yakalanan yaban hayatı görüntülerini paylaştı.

    FOTOKAPANLARA YAKALANAN YABAN HAYVANLARI

    Paylaşılan görüntülerde yaban hayattan kısa görüntüler içerisinde, ayıların, ceylanların ve diğer yaban hayvanların görüntüleri yer aldı.

    Paylaşılan görüntüler vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü.

    Fotokapanlara yakalanan hayvanların görüntüleri İZLE


    Fotokapanlara yakalanan hayvanların görüntüleri #1

    Fotokapanlara yakalanan hayvanların görüntüleri #2

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