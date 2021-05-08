Euro
10.0268
0.22%
Dolar
8.234
-0.43%
Altın
484.93
0.49%
Borsa
1.441
0.95%
Bitcoin
481.703
-1.05%
EXEN Coin
34.27
4.96%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Fotokapanlarda Türkiye'nin yaban hayatı

    Türkiye'nin dört bir yanında doğada yaşayan yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlarca görüntülendi.
    • İHA
    • 08.05.2021 - 06:35
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 07:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fotokapanlarda Türkiye'nin yaban hayatı

    Doğal hayatın ve ormanların korunması amacıyla yurt genelinde son yıllarda sayıları artırılan fotokapanlardan, yaban hayvanlarına ait birbirinden güzel görseller geliyor.

    BİNLERCE FOTOKAPAN, YABAN HAYATI GÖRÜNTÜLÜYOR

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından çeşitli noktalara yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı görüntülemeye devam ediyor.

    Aynı anda kayıtta olan binlerce fotokapan, çeşitli yaban hayvanlarının görüntülerini kaydediyor.

    Fotokapanlarda Türkiye'nin yaban hayatı-Video

    Fotokapanlarda Türkiye nin yaban hayatı #1

    GEYİK, BOZAYI, YABAN KEÇİSİ

    DKMP, tarafından paylaşılan görüntülerde çok sayıda geyik, bozayı, yaban keçisi yer aldı.

    Fotokapanlarda Türkiye nin yaban hayatı #2

    BOZAYILARIN FOTOKAPAN MERAKI

    Tunceli'de de Pülümür Vadisi'nde kurulan fotokapana, 2 bozayı takıldı. Fotokapana yansıyan görüntülerde, vadide kış uykusundan kalkan 2 bozayı, su içmek için küçük bir gölete geldi.

    Fotokapanlarda Türkiye nin yaban hayatı #3

    ÖNÜNDE TAKLA ATTI, PENÇELERİYLE DOKUNDU

    Bu sırada ayılar, kurulan fotokapanı fark etti. Fotokapanın önünde takla atan bozayı, bir süre fotokapana pençeleriyle dokundu. Bozayılar, daha sonra bölgeden ayrıldı.

    Fotokapanlarda Türkiye nin yaban hayatı #4

    Fotokapanlarda Türkiye nin yaban hayatı #5

    Fotokapanlarda Türkiye nin yaban hayatı #6

    Fotokapanlarda Türkiye nin yaban hayatı #7

    Fotokapanlarda Türkiye nin yaban hayatı #8

    Fotokapanlarda Türkiye nin yaban hayatı #9

    Fotokapanlarda Türkiye nin yaban hayatı #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir