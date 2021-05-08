Türkiye'nin dört bir yanında doğada yaşayan yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlarca görüntülendi.

Doğal hayatın ve ormanların korunması amacıyla yurt genelinde son yıllarda sayıları artırılan fotokapanlardan, yaban hayvanlarına ait birbirinden güzel görseller geliyor.

BİNLERCE FOTOKAPAN, YABAN HAYATI GÖRÜNTÜLÜYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından çeşitli noktalara yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı görüntülemeye devam ediyor.

Aynı anda kayıtta olan binlerce fotokapan, çeşitli yaban hayvanlarının görüntülerini kaydediyor.

Fotokapanlarda Türkiye'nin yaban hayatı-Video

GEYİK, BOZAYI, YABAN KEÇİSİ

DKMP, tarafından paylaşılan görüntülerde çok sayıda geyik, bozayı, yaban keçisi yer aldı.

BOZAYILARIN FOTOKAPAN MERAKI

Tunceli'de de Pülümür Vadisi'nde kurulan fotokapana, 2 bozayı takıldı. Fotokapana yansıyan görüntülerde, vadide kış uykusundan kalkan 2 bozayı, su içmek için küçük bir gölete geldi.

ÖNÜNDE TAKLA ATTI, PENÇELERİYLE DOKUNDU

Bu sırada ayılar, kurulan fotokapanı fark etti. Fotokapanın önünde takla atan bozayı, bir süre fotokapana pençeleriyle dokundu. Bozayılar, daha sonra bölgeden ayrıldı.