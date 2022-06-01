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    France 24, Halfeti'de yetişen karagülü yazdı

    Karagül, koyu renge bürünmesi için özel toprak şartlarına ihtiyaç duyuyor. Söz konusu bitkinin markaya dönüştürülmesinin hedeflendiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 10:51
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    France 24, Halfeti'de yetişen karagülü yazdı

    Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagül, Fransa basınının ilgi odağı oldu.

    France 24, "Türkiye'nin karagül üreticileri, başarının tatlı kokusunun peşinde" başlığıyla konuyu gündeme taşıdı.

    Halfeti'deki özel topraklarda yetişiyor

    Haberde, karagül olarak bilinen bitkinin, sadece Halfeti ilçesinde özel PH seviyesi de dahil olmak üzere ayırt edici özelliklere sahip topraklarda yetişebildiğine dikkat çekildi.

    Bu benzersiz rengin, başka bir yerde korunamayacağına vurgu yapıldı. Türkiye'nin gül sektörünün ilerlemekte olduğu ve böyle bir dönemde Halfeti sakinlerinin karagülü markaya dönüştürmek istediği belirtildi.

    Talep arzı geçti

    "Sektör, mevcut durumda Türkiye'nin 'gül bahçesi' olarak bilinen Isparta tarafından domine ediliyor" denilerek, "Türkiye ve Bulgaristan, dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

    Halfeti sakinlerinin işlerin canlandığını söylediği ve talebin arzı geçtiği kaydedildi. Fotoğraflara da yer verilerek, "İstanbul'da büyük bir pazar var. İş, Isparta gülleriyle alakalı. Burada neden olmasın." notu paylaşıldı.

    Halfeti karagülü: Başka yerde dikerseniz o kadar koyu olmaz

    Harran Üniversitesi'nden Profesör Ali İkinci, "Karagül, Halfeti'de endemik bir tür değil, ancak özel ekoloji, iklim ve toprak orada daha koyu çiçek açmasına neden oluyor. Bu gülü başka bir yere dikerseniz, o kadar koyu olmaz." dedi.

    İkinci, Halfeti karagülünün eşsiz olduğunu sözlerine ekledi.

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    Dikkat çeken yeşil gül

    Diğer taraftan Halfeti'nin, yabani ot görünümündeki ilginç yeşil güle de ev sahipliği yaptığı belirtildi.

    Konuya ilişkin İkinci, "Bu gül gizemli olmayı sürdürüyor. Bazı bahçelerde vardı. Ama kokusuz olduğu için dikkat çekmedi." şeklinde konuştu.

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