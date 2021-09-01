Francisco Montero kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero'nun kariyeri

2021-2022 sezonu transfer çalışmalarını hızla sürdüren Beşiktaş, Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Peki Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero kimdir? İşte hayatı ve kariyeri..

Stoper bölgesini güçlendiren Beşiktaş'tan transferle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Francisco Montero'yu tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından siyah beyazlı takımın taraftarları, Francisco Montero'nun hayatına dair bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Francisco Montero kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero'nun kariyeri...

FRANCİSCO MONTERO KİMDİR?

14 Ocak 1999 tarihinde İspanya'nın Sevilla şehrinde dünyaya gelen Francisco Montero'nun tam adı Francisco Jaiver Montero Rubio'dur.

Futbol hayatına İspanyol devi Atletico Madrid'in alt yapısında başlayan Montero, çeşitli alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından Madrid ekibinde A takıma kadar yükselmeyi başardı.

2019-2020 sezonunda İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'den kiralık olarak bir başka İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'ya gönderilen genç futbolcu, 31 karşılaşmada forma giyme şansı yakaladı. Ardından Atletico Madrid'e geri dönen Montero, geçtiğimiz sezon başında Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta toplamda 17 karşılaşmada forma giyen Francisco Jaiver Montero, forma giydiği bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı yapamadı.

MONTERO NEDEN GÖZLÜK TAKIYOR?

2017 yılında aldığı bir darbe sonrasında Francisco Montero'nun retinasında bir yırtık oluştu. Ciddi bir operasyon geçiren İspanyol oyuncu karşılaşmalara göz koruyucu bir gözlük ile çıkmaya başladı.

Montero'nun kullandığı koruyucu gözlük futbol oynaması için bir engel teşkil etmiyor.