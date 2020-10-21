Franke Box Center ile fonksiyonelliği keşfedin

Franke’nin basit bir evyeden çok daha fazlasını vaat eden Box Center tasarımıyla tanışın.

Tezgâh üzerinde yaptığınız pek çok işi evye üzerinde de pratik, hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmeniz için özel olarak tasarlanan model; yalnızca tek bir ürünle mutfağınızdaki fonksiyonelliği artırmanın sırrını veriyor! İşlevsel aksesuarları ve şık tasarımıyla dört dörtlük bir mutfak ekipmanı olan Box Center evyeyi siz de bu yazımızda keşfedin!

Dinamik ve Pratik Bir İş İstasyonu

Evye kullanımına fonksiyonel bir bakış açısı kazandıran Franke Box Center, yıkama ve yiyecek hazırlama alanını efektif şekilde kullanabilmeye fırsat sunan çok işlevli tasarımıyla zamandan ve yerden tasarruf sağlıyor. Ekstra bir alana ihtiyaç duyulmaksızın tezgâh üzerinde yapılacak tüm işlerin aynı anda kesintisiz şekilde sürdürülebilmesine imkân sunan model, akışkan ve dinamik bir iş istasyonu haline geliyor. Bir yandan sebze ve meyveleri yıkanırken bir yandan da yiyeceklerin doğranıp pişirmeye hazır hale getirilmesini sağlayan geniş bir kullanım alanına sahip olan tasarım, özellikle küçük mutfaklar için pratik ve etkili çözümler sunuyor.

Aksesuarların İşlevsel Tasarımla Buluşması

Farklı amaçlar için kullanılabilecek işlevsel bölümlere ayrılan Franke Box Center evye, birçok aksesuarıyla mutfaktaki işleri birkaç hamleyle bitirilebilmesine imkân veriyor. Farklı boyutlardaki bıçakları yerleştirmek için ayrılmış haznesi, bulaşık kurutma rafı, sebze – meyve süzgeci, ahşap ve polietilen malzemeden üretilmiş kesme tahtalarıyla Box Center; kusursuz bir çalışma alanı yaratıyor. Kesme tahtaları ve süzgecin evye haznesi üzerinde rahatlıkla konumlandırılabildiği, geniş tasarımı sayesinde istenilen yöne kaydırılarak kullanılabildiği modelin aksesuarları; profesyonel bir şef için ihtiyaç duyulan fonksiyonelliği etkili şekilde sağlıyor.

Estetik Tasarım ve Muazzam Hijyen

Kolayca çıkarılabilen aksesuarları sayesinde erişilmesi güç yerlere bile ulaşarak rahatlıkla temizleyebileceğiniz Franke Box Center evye, hijyenik görüntüsünü paslanmaz çelik malzemesiyle destekliyor. Çelik gider kapağı sayesinde hem temiz hem de zarif bir görünüm yaratan modelin pürüzsüz yüzeyi ise mutfak dekorasyonuna şık ve minimal bir katkı sağlıyor. Kolay ve hızlı montaj teknolojisi Fast – Fix sistemi ile silikonlama işleminin ardından hafifçe bastırılmasıyla yerleştirilebilen model, tezgâh üstü ve tezgâha sıfır olmak üzere iki farklı alternatif sunuyor.

Siz de yalnızca doğru bir evye tercihi ile hayatınızı kolaylaştırmak ve mutfak dekorasyonunuza estetik bir öğe eklemek istiyorsanız, Franke Box Center evye tam size göre! Franke’nin online kataloğunda teknolojisi, tasarımı ve mutfağınıza değer katacak özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyebileceğiniz Franke Box Center ile mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz!

https://www.franke.com/tr/tr/ks.html