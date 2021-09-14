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- Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 20:51
Vitor Pereira döneminde sezonu açan Fenerbahçe'nin ligdeki yükselişine Sivasspor dur derken, sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi'nde ise Frankfurt karşısında galip gelmek istiyor.
Uzun bir zaman sonra UEFA Avrupa Ligi'nde yer almaya hazırlanan Fenerbahçe, iyi bir performans sergilemek istiyor.
Yeni transferlerle döneme hızlı bir başlangıç yapan Kanarya'nın maçını izlemek isteyenler ise zaman ve saat bilgisi araştırıyor.
Futbolseverler temsilcimizi desteklemek için, "Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FRANKFURT - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.
FRANKFURT - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.