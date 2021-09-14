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Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Frankfurt ile karşılaşacak. Peki, Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...