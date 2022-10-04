Fransa'da Çin vazosu müzayedede 7.7 milyon euroya satıldı

Fransa merkezli müzayede evi, başlangıçta 2 bin euro paha biçilen vazonun Paris’te düzenlenen müzayede 7.7 milyon euroya satıldığını duyurdu.

Fransa'da bir kadın, müzayede yetkilileriyle temas kurarak ailesinden yadigar Çin kültürüne ait Tianqiu-ping tarzı vazonun satılmasını istedi.

Masraflarla 9.1 milyon euro tuttu

Paris’te 1 Ekim'de yapılan müzayedede vazo, 7.7 milyon euroya hararetli bir açık artırmanın ardından satıldı.

Vazonun masraflarla birlikte 9.121 milyon euro tuttuğu ayrıca belirtildi.

2 bin euro fiyat biçilmişti

Mavi-beyaz renkte, üzerine dokuz vahşi ejderha ve bulutlar tasvir edilmiş Çin kültürüne ait Tianqiu-ping tarzı vazonun, müzayede evi tarafından bir uzmana gösterildiği ve uzmanın ise vazonun 20. yüzyıldan kalma olduğunu belirterek 1.500 ila 2 bin euro arasında bir fiyat biçtiği ifade edildi.

Alıcısı Çin'den

Müzayede evi ise alıcıların vazonun 18. yüzyıldan kalma olduğuna inandıklarını belirtti. Müzayede evi açıklamasında, vazoyu satış için kataloglarına alınca Çinli alıcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve bazı Çinli alıcıların bizzat vazoyu görmeye geldiğini kaydetti. Vazo, telefonla bağlanan ve ismi açıklamayan bir Çinli tarafından alındı.











