Fransız hasta Alain Cocq, canlı yayında fişini çekecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ötanazi talebini reddettiği ölümcül hastalığı olan Alain Cocq adlı kişi, ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını açıkladı.

Dünya genelinde, etik tartışmaları zaman zaman gündeme gelen ötenazi konusu, Fransa'da bu günlerde çarpıcı bir açıklamayla yeniden alevlendi.

Yasa olarak gerçekleştirilmesi yasak olan ötenazi için, ölüm döşeğinde bir Fransız, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a talepte bulunmuş ve reddedilmişti.

Yine aynı şekilde tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanan Alain Cocq bu karara tepki göstererek çarpıcı bir açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLAYACAK

Cocq, ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlama kararı aldı.

Tüm tedavileri reddettiği, yiyecek ve içecek de tüketmediği, atardamar duvarlarının birbirine yapıştığı nadir bir hastalığı olan Alain Cocq, bir haftadan az bir zamanının kaldığını ve ölümünü yarın sabah sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını söyledi.

MACRON'A METKUP GÖNDERDİ

Cocq’un, kendisine huzur içinde ölmesini sağlayacak bir madde verilmesini sorduğu bir mektubu Macron’a gönderdiği, ancak Macron’un " Bu kabul edilemez. Fransız yasaları altında buna izin verilmez" ifadeleriyle kendine cevap verdiğini açıkladı.

Cocq’un, Fransa’daki ölümcül hastalığı olan ve istekleri doğrultusunda ölmelerine izin verilemeyen hastaların durumuna dikkat çekmek için bu yola başvurduğunu ifade etti.