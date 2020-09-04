Dolar
7.4572
0.3296%
Euro
8.7889
-0.2757%
Altın
1919.3
-0.595%
Borsa
1085
0.8045%
G. Altın
461.368
0.0218%
Bitcoin
77092.97
-5.5106%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Fransız hasta Alain Cocq, canlı yayında fişini çekecek

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ötanazi talebini reddettiği ölümcül hastalığı olan Alain Cocq adlı kişi, ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını açıkladı.
    • DHA
    • 04.09.2020 - 16:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fransız hasta Alain Cocq, canlı yayında fişini çekecek

     

    Dünya genelinde, etik tartışmaları zaman zaman gündeme gelen ötenazi konusu, Fransa'da bu günlerde çarpıcı bir açıklamayla yeniden alevlendi.

    Yasa olarak gerçekleştirilmesi yasak olan ötenazi için, ölüm döşeğinde bir Fransız, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a talepte bulunmuş ve reddedilmişti.

    Yine aynı şekilde tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanan Alain Cocq bu karara tepki göstererek çarpıcı bir açıklama yaptı.

    Fransız hasta Alain Cocq, canlı yayında fişini çekecek #1

    SOSYAL MEDYADAN YAYINLAYACAK

    Cocq, ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlama kararı aldı.

    Tüm tedavileri reddettiği, yiyecek ve içecek de tüketmediği, atardamar duvarlarının birbirine yapıştığı nadir bir hastalığı olan Alain Cocq, bir haftadan az bir zamanının kaldığını ve ölümünü yarın sabah sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını söyledi.

    Fransız hasta Alain Cocq, canlı yayında fişini çekecek #2

    MACRON'A METKUP GÖNDERDİ

    Cocq’un, kendisine huzur içinde ölmesini sağlayacak bir madde verilmesini sorduğu bir mektubu Macron’a gönderdiği, ancak Macron’un " Bu kabul edilemez. Fransız yasaları altında buna izin verilmez" ifadeleriyle kendine cevap verdiğini açıkladı.

    Cocq’un, Fransa’daki ölümcül hastalığı olan ve istekleri doğrultusunda ölmelerine izin verilemeyen hastaların durumuna dikkat çekmek için bu yola başvurduğunu ifade etti.

    Fransız hasta Alain Cocq, canlı yayında fişini çekecek #3

     

    Görüş Bildir