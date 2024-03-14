Fransız sanatçı Eléonore Fourniau'nın uzun hava okuduğu anlar beğeni topladı Fransız şarkıcı Eléonore Fourniau'nın, Kaygusuz Abdal'ın 'Var Ey Gönül' adlı uzun hava eserini söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Türk halk müziği, dünya çapında beğeni toplayan kadim türlerden biri.

Türk halkı kadar bu türe gönül vermiş yabancıların sayısı da az denemeyecek oranda.

Onlardan biri de Fransız şarkıcı Eleonore Fourniau...

Paris doğumlu, annesiyle babasının akademik görevleri nedeniyle 11-14 yaş arasında Özbekistan'da yaşayan, Türkiye'ye taşınmasından sonra türkülere ilgi duyan, bağlama çalmasını öğrenen Fourniau, bu süreçte İstanbul Teknik Üniversitesi'nde müzik eğitimi aldı.

2015'te 'Kalandar Soğuğu' ile 'En İyi Müzik' dalında Antalya Film Festivali'nde 'Altın Portakal' kazanan Fourniau, Fransa'ya dönse de tutkusunu bırakmadı.

Fransız şarkıcının uzun hava performansı

Birçok ülkede konserler veren Fourniau, son olarak Sami Yusuf ile birlikte Fransa'da verdiği "L'Amour Vivant" adlı konserde seslendirdiği uzun havayla gündem oldu.

Kaygusuz Abdal'ın; 'Var Ey Gönül' adlı eserini seslendiren Fransız şarkıcı, gönülleri okşadı.

Konserden o anlara ilişkin kesit sosyal medyada dolaşıma girerken büyük beğeni toplayarak gündem oldu.

Aralarında Fas, Avustralya, İngiltere ve Kanada'nın olduğu birçok ülkede türkülerin de yer aldığı konserler veren Eleonore Fourniau, kariyerini Samaia Trio ve Telli Turnalar gibi müzik gruplarında devam ettiriyor.