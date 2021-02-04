FSM Köprüsü Dünya Kanser Günü için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi ve turuncu renklerle aydınlatıldı.

Her yıl 4 Şubat'ta kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla Dünya Kanser Günü kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

KANSERE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN TURUNCU-MAVİ IŞIKLANDIRMA

Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu kez de Dünya Kanser Günü için renklendirildi.

Turuncu ve mavi renkte aydınlatılan FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.