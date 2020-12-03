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    Fuat Oktay'dan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

    Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Engelleri birlikte ortadan kaldıralım" çağrısı yaptı.
    • AA
    • 03.12.2020 - 16:10
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 16:40
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    Fuat Oktay'dan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

    Oktay, mesajında "Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız." ifadesini kullandı.

    "EMPATİ KURALIM"

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü etiketini kullanan Oktay, mesajının devamında "Engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." değerlendirmesinde bulundu.

    Fuat Oktay dan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı #1

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