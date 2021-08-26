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- Futbol şöleni devam ediyor! Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu mu?
Futbol şöleni devam ediyor! Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu mu?
Süper Lig'de üçüncü hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlarken, taraftarlar ise maçlara hangi hakemlerin verildiğini merak ediyor. Peki, Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu mu?
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 13:29
- Güncelleme : 26.08.2021 - 13:42
Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşmaların yaşandığı ilk iki hafta geride kaldı.
Dört büyüklerden sadece Beşiktaş'ın maçında gol sesi çıkmazken, diğer takımlar 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Maçların dışında maçlara verilen hakemler oldukça dikkat çekiyor..
Geçtiğimiz sene oldukça eleştirilen hakemlerin, bu sene ortaya koydukları performanslar dikkatle takip ediliyor.
Taraftarlar takımlarının maçlarına hangi hakemin verildiğini öğrenmek için, "Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu mu?
SÜPER LİG'DE 3. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU MU?
Süper Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
İŞTE 3.HAFTANIN HAKEMLERİ
27 AĞUSTOS CUMA
- 20.30 Antalyaspor-Rizespor: Özgür Yankaya
- 21.45 Adana Demirspor-Konyaspor: Alper Ulusoy
28 AĞUSTOS CUMARTESİ
- 19.15 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka
- 19.15 Başakşehir-Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
- 21.45 Hatayspor-Alanyaspor: Mert Güzenge
- 21.45 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
29 AĞUSTOS PAZAR
- 19.15 Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus
- 19.15 Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker
- 21.45 Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
- 21.45 Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan