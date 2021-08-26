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Futbol şöleni devam ediyor! Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu mu?

Futbol şöleni devam ediyor! Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu mu?

Süper Lig'de üçüncü hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlarken, taraftarlar ise maçlara hangi hakemlerin verildiğini merak ediyor. Peki, Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu mu?