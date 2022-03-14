Futbolcu Uygun’un karavan sevdası

Eski Milli Futbolcu ve Antrenör Bülent Uygun, doğaya gerçek hayata dönmek istediğini söyledi. Ultra Lüks bir motokaravan alan ünlü futbolcu, “Karavan ile yaşamı çok seviyorum” dedi.

Pandemi döneminde uygulanan yasaklar nedeniyle kalabalıktan kaçan birçok insan karavan yaşamını tercih etmeye başladı. Karavana olan ilgi Türkiye’deki karavan üretimi ve kiralama sektörünü de hareketlendirdi. Türkiye’nin ilk inovatif yerli karavan üreticilerinden Shantigo Karavan kurucularından Tarık Irmak, birçok ünlü ismin de karavan yaşamını tercih ettiğini söyledi.

Sakaryaspor’da futbola başlayan ve başarısını Fenerbahçe’de taçlandıran eski Milli Futbolcu ve Antrenör Bülent Uygun da karavan hayatını tercih edenler ünlüler arasında yerini aldı. Doğayı çok sevdiğini anlatan Uygun, “Pandemi nedeniyle kapalı alanlarda yaşamak zorunda kaldık. Herkes doğayı, temiz havayı çok özledi. Karavanda doğa ile iç içe bir yaşamı sağlayacak” dedi

Bant Sistemi Kurduk

Shantigo Karavan kurucularından Turizmci Tarık Irmak, Türkiye’nin karavan üretiminde Avrupa’da önemli bir konuma geldiğini belirterek, “Dünya pazarına açılma yolunda hazırlıklar yapıyoruz. Shantigo 2020 yılında kuruldu, kiralama olarak başladığımız macerada bir sene içerisinde şu an karavan üretimi yapan bir fabrikaya geçmiş durumdayız. İlk kurduğumuz atölye yaklaşık 200 metre kare bir alandaydı toplamda, yani ilk 200 metre kareden başlayıp daha sonra yan yana 2 dükkân daha tutmuştuk, aslında 400 metrekare bir alanda AR-GE yapıyorduk. Şu an ise 2 bin metrekare kapalı alanda hizmet veriyoruz. Ve Türkiye’de bant sistemi ile karavan üretimi girişiminde bulunan tek firmayız. Ayrıca ürettiğimiz SG 4 karavanları içerisinde kendimize özgü 30’dan fazla patentli ürünümüz vardır. Firma olarak 100’den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz