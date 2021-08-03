Futbolcuların dil eğitimi alması zorunlu mu olacak? TFF anlaşmayı yaptı, açıklama Nihat Özdemir'den geldi!

Futbolcuların dil eğitimi alması zorunlu mu olacak? TFF anlaşmayı yaptı, açıklama Nihat Özdemir'den geldi!

TFF ile Ankara Üniversitesi arasında yabancı dil protokolü imzalandı. Bunun akabinde taraftarlar tarafından, "Futbolculara dil eğitimi zorunlu mu oldu?" sorusu gündeme getirildi. İşte son durum..

Türkiye Futbol Federasyonu ve Ankara Üniversitesi arasında imzalanan "dil protokolü" sözleşmesinin ardından, yeni bir tartışma gündeme geldi.

Sözleşmeye göre TFF'ye bağlı futbolcular, TÖMER'de 14 farklı dilde verilen eğitimlerden indirimli yararlanabilecek.

Bunun akabinde indirim yapılması tartışmaya neden olurken, "Futbolculara dil eğitimi zorunlu mu oldu?" sorusu gündeme taşındı.

Konuyla ilgili açıklama ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den geldi.

Peki, "Futbolculara dil eğitimi zorunlu mu oldu?" İşte futboldaki son gelişmeler..

FUTBOLCULARA DİL EĞİTİMİ ZORUNLU MU OLDU?

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Salonu'nda iş birliği protokolüne, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile TFF Başkanı Nihat Özdemir imza attı.

İmzaların ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun kendileri için tarihi bir protokol olduğunu belirtti. Dil eğitimi zorunlu olmayacak. Ancak isteyen futbolcular indirimli dil eğitimi alabilecek.

"EĞİTİMİN FİYATI YOKTUR.."

TFF'nin dil öğrenimine çok önem verdiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Herkes için lisan çok önemlidir. Sayın hocamla uzun uzadıya konuştuk ve önemli çalışmalar yaptık, geniş kapsamlı bir protokol imzaladık. Esasında eğitimde pazarlık yapılmaz, eğitimin değeri ölçülmez, eğitimin fiyatı yoktur.

Ama sağ olsunlar kendileri bize çok büyük bir iyilik yaptılar ve yüzde 40 indirim yaparak geniş kapsamda yöneticilerimizi, futbolcularımızı, hakemlerimizi, engelli sporcularımızı bu işin içine koyduk.

Yalnız İngilizce öğrenmeleri veya Almanca öğrenmeleri değil, öyle insanlar geliyor ki Türkçe öğrenmek istiyorlar, orada da çok faydaları olacak. Bir lisanı biliyorlarsa, o lisanın gelişimini de aynı bu şekilde protokol kapsamında yapacaklardır."







