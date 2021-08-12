Futbolda deplasman golü kuralı nedir? TFF deplasman golü kuralını kaldırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF olarak UEFA'nın yaptığı gibi deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı. Peki futbolda deplasman golü kuralı nedir? İşte detaylar..

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2021-2022 sezonu öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda statlara sadece çift aşılı taraftarların alınacağını hatırlatan TFF Başkanı Nihat Özdemir, deplasman takımı taraftarlarının maçlara giremeyeceğini açıkladı.

Özdemir ayrıca TFF olarak UEFA'nın yaptığı gibi deplasmanda atılan gol kuralını kaldırdıklarını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından deplasman golü kuralı nedir, ne demek? soruları merak konusu oldu. Peki Futbolda deplasman golü kuralı nedir? İşte detaylar...

FUTBOLDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI NEDİR?

İlk olarak 1965 yılında UEFA tarafından kullanılmaya başlanan deplasman golü kuralı, futbol ve diğer sporlarda, çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntemdir.

Deplasman golü kuralına göre, iki maç toplamında sonuçlar eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır.

Deplasman golü kuralı çoğunlukla ilk sonucun iki karşılaşmanın sonuçları toplanarak elde edildiği iki ayaklı turlarda kullanılır. Çoğu turnuvada deplasman golü kuralı, beraberliği bozmak için kullanılan ilk kuraldır. Eğer bu durumda da eşitlik bozulmuyorsa ikinci olarak seri penaltı atışlarına geçilir.

Kurallar bazen değişkenlik gösterebilir. Deplasman golü bazen ikinci ayak sonunda uygulanırken, bazen uzatma süresi sonunda bazen de her ikisinin sonunda uygulanabilir.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI NERELERDE KULLANILIR?

Özellikle uluslararası turnuvalar için kullanılan deplasman golü kuralı, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, CAF Şampiyonlar Ligi, CAF FIFA Konfederasyonlar Kupası, FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi iki ayaklı olarak oynanan çoğu turnuvada kullanılmaktadır.