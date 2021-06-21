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- Futbolda OG ne demek? Own Goals nedir, ne anlama gelir?
Futbolda OG ne demek? Own Goals nedir, ne anlama gelir?
EURO 2020 ile birlikte futbolda sıkça söz edilen Own Goal terimi de merak konusu oldu. Kısaca "OG" olarak ifade edilen Own Goals nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 13:58
Futbola dair bilinmeyen kelimeler arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
EURO 2020'nin başlaması ile birlikte televizyon ekranlarında sıklıkla karşılaşılan OG terimi taraftarın merak konusu oldu.
Peki Own Goals nedir? Futbolda OG ne anlama gelir? İşte yanıtı..
OWN GOALS NEDİR? FUTBOLDA OG TERİMİ
EURO 2020 ile birlikte bu ifade sıklıkla televizyon ekranlarında karşımıza çıkıyor. Bunun yanında futbolda birçok insanın bilmediği birçok terim bulunmaktadır.
Futbolda OG, İngilizce olan Own Goals kelimesinin kısaltmasıdır.
Own Goals'ın Türkçe anlamı ise "Kendi kalesine attığı gol" anlamına gelmektedir.