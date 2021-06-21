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Futbolda OG ne demek? Own Goals nedir, ne anlama gelir?

Futbolda OG ne demek? Own Goals nedir, ne anlama gelir?

EURO 2020 ile birlikte futbolda sıkça söz edilen Own Goal terimi de merak konusu oldu. Kısaca "OG" olarak ifade edilen Own Goals nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar...