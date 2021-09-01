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Futbolseverler için günün maç takvimi!
Süper Lig maçları dışında dünya liglerini takip eden futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Bugün hangi maçlar var?
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 11:14
Süper Lig başladı ve 3. haftanın heyecanı geride kalırken, futbolseverler maçların tekrarını ya da Avrupa'yı takip ediyor.
Futbolla yatıp kalkan taraftarlar, Süper Lig maçlarının dışında da Avrupa'daki futboldan uzak kalmamak için maç takvimlerini araştırıyor.
Futbolseverler maçlara ilişkin bilgi almak için, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
1 Eylül 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçları şu şekilde;
- 11:00 TFF Seminer Özel Yayın: Smart Spor 2, Spor Smart 2
- 13:00 Avusturya - Türkiye U19 Hazırlık Maçı: Yayın Yok
- 13:00 Cerezo Osaka - Gamba Osaka Japonya Lig Kupası: Bilyoner TV
- 13:00 Nagoya - Kashima Antlers Japonya Lig Kupası: Bilyoner TV
- 13:00 Sapporo - Tokyo Japonya Lig Kupası: Bilyoner TV
- 13:00 Urawa - Kawasaki Frontale Japonya Lig Kupası: Bilyoner TV
- 13:00 Jeonbuk - Pohang Güney Kore K-League: Bilyoner TV
- 14:00 Mechelen - Willem II Hazırlık Maçı Willem 2: YouTube
- 16:00 Orta Afrika Cumhuriyeti - Yeşil Burun Adaları 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA: YouTube
- 17:00 Kazakistan - Ukrayna 2022 Dünya Kupası Eleme: S Sport Plus, S Sport
- 18:30 Mikkeli - PK 35 Finlandiya 2. Ligi: Bilyoner TV
- 18:30 VPS - TPS Turku Finlandiya 2. Ligi: Bilyoner TV
- 19:00 Finlandiya - Galler Hazırlık Maçı: S Sport 2, S Sport Plus
- 19:00 Gine Bissau - Gine 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA: YouTube
- 19:00 Senegal - Togo 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA: YouTube
- 19:00 Hırvatistan - Galler U19 Hazırlık Maçı Galler: YouTube
- 21:45 Türkiye - Karadağ 2022 Dünya Kupası Eleme: TRT 1
- 21:45 Danimarka - İskoçya 2022 Dünya Kupası Eleme: UEFA.tv
- 21:45 Fransa - Bosna Hersek 2022 Dünya Kupası Eleme: S Sport Plus, S Sport
- 21:45 Letonya - Cebelitarık 2022 Dünya Kupası Eleme: UEFA.tv
- 21:45 Norveç - Hollanda 2022 Dünya Kupası Eleme: S Sport 2, S Sport Plus
- 21:45 Portekiz - İrlanda 2022 Dünya Kupası Eleme: UEFA.tv
- 21:45 Rusya - Hırvatistan 2022 Dünya Kupası Eleme: UEFA.tv
- 21:45 İsviçre - Yunanistan Hazırlık Maçı: Yayın Yok
- 21:45 Lüksemburg - Azerbaycan 2022 Dünya Kupası Eleme: CBC Sport
- 22:00 Libya - Gabon 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA: YouTube
- 22:00 Mali - Ruanda 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA: YouTube
- 22:00 Mısır - Angola 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA: YouTube
- 23:30 Coquimbo Unido - Everton DV Şili Kupası Yarı Final: Bilyoner