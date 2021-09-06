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    Futbolseverler için günün maç takvimi! 6 Eylül 2021 Pazartesi..

    Süper Lig, Milli Takım ve dünya liglerini takip edenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?"
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 11:14
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    Futbolseverler için günün maç takvimi! 6 Eylül 2021 Pazartesi..

    Futbol maçlarını izleyerek gününü geçirmek isteyenler, "bugünün" maçlarına ilişkin detaylı bir araştırma yapıyor.

    Süper Lig ve Milli Takım dışında dünya futbolundan haberdar olmak isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?"

    BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    6 Eylül 2021 Pazartesi oynanacak olan futbol maçları şu şekilde;

    16:00 Cibuti - Nijer 2022 Dünya Kupası Eleme - Youtube

    16:00 Benin - Demokratik Kongo 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA - Youtube

    16:00 Uganda - Mali 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA - Youtube

    17:00 Belarus - Rusya U19 Hazırlık Maçı Belarus Futbol Federasyonu  - Youtube

    17:00 Cobresal - Nublense Şili Primera Ligi - Bilyoner TV

    18:00 Azerbaycan - Türkiye U17 Hazırlık Maçı - CBC Sport

    19:00 Gine - Fas 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA - Youtube

    19:00 Güney Afrika - Gana 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA - Youtube

    20:00 Östersunds - Vasteraas İsveç Superettan - Bilyoner TV

    20:00 Sundsvall - Orgryte İsveç Superettan- Bilyoner TV

    20:30 Şenol Güneş Basın Toplantısı - TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

    21:00 Milli Takım Antrenman- TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

    22:00 Huesca - Real Oviedo İspanya La Liga 2 La Liga - 123 Youtube, Bilyoner TV

    22:00 Fildişi Sahili - Kamerun 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA-Youtube

    22:00 Bolton Wanderers - Burton Albion İngiltere EFL League 1 Bein - Sports 2

    Futbolseverler için günün maç takvimi! 6 Eylül 2021 Pazartesi.. #1

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