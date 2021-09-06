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- Futbolseverler için günün maç takvimi! 6 Eylül 2021 Pazartesi..
Futbolseverler için günün maç takvimi! 6 Eylül 2021 Pazartesi..
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 11:14
Futbol maçlarını izleyerek gününü geçirmek isteyenler, "bugünün" maçlarına ilişkin detaylı bir araştırma yapıyor.
Süper Lig ve Milli Takım dışında dünya futbolundan haberdar olmak isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Peki, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?"
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
6 Eylül 2021 Pazartesi oynanacak olan futbol maçları şu şekilde;
16:00 Cibuti - Nijer 2022 Dünya Kupası Eleme - Youtube
16:00 Benin - Demokratik Kongo 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA - Youtube
16:00 Uganda - Mali 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA - Youtube
17:00 Belarus - Rusya U19 Hazırlık Maçı Belarus Futbol Federasyonu - Youtube
17:00 Cobresal - Nublense Şili Primera Ligi - Bilyoner TV
18:00 Azerbaycan - Türkiye U17 Hazırlık Maçı - CBC Sport
19:00 Gine - Fas 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA - Youtube
19:00 Güney Afrika - Gana 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA - Youtube
20:00 Östersunds - Vasteraas İsveç Superettan - Bilyoner TV
20:00 Sundsvall - Orgryte İsveç Superettan- Bilyoner TV
20:30 Şenol Güneş Basın Toplantısı - TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber
21:00 Milli Takım Antrenman- TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber
22:00 Huesca - Real Oviedo İspanya La Liga 2 La Liga - 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00 Fildişi Sahili - Kamerun 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA-Youtube
22:00 Bolton Wanderers - Burton Albion İngiltere EFL League 1 Bein - Sports 2