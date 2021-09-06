Futbolseverler için günün maç takvimi! 6 Eylül 2021 Pazartesi..

Süper Lig, Milli Takım ve dünya liglerini takip edenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?"

Futbol maçlarını izleyerek gününü geçirmek isteyenler, "bugünün" maçlarına ilişkin detaylı bir araştırma yapıyor.

Süper Lig ve Milli Takım dışında dünya futbolundan haberdar olmak isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Peki, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?"

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Eylül 2021 Pazartesi oynanacak olan futbol maçları şu şekilde;

16:00 Cibuti - Nijer 2022 Dünya Kupası Eleme - Youtube

16:00 Benin - Demokratik Kongo 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA - Youtube

16:00 Uganda - Mali 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA - Youtube

17:00 Belarus - Rusya U19 Hazırlık Maçı Belarus Futbol Federasyonu - Youtube

17:00 Cobresal - Nublense Şili Primera Ligi - Bilyoner TV

18:00 Azerbaycan - Türkiye U17 Hazırlık Maçı - CBC Sport

19:00 Gine - Fas 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA - Youtube

19:00 Güney Afrika - Gana 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA - Youtube

20:00 Östersunds - Vasteraas İsveç Superettan - Bilyoner TV

20:00 Sundsvall - Orgryte İsveç Superettan- Bilyoner TV

20:30 Şenol Güneş Basın Toplantısı - TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

21:00 Milli Takım Antrenman- TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

22:00 Huesca - Real Oviedo İspanya La Liga 2 La Liga - 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00 Fildişi Sahili - Kamerun 2022 Dünya Kupası Eleme FIFA-Youtube

22:00 Bolton Wanderers - Burton Albion İngiltere EFL League 1 Bein - Sports 2