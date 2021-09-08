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- Futbolseverler için günün maç takvimi! 8 Eylül 2021 Çarşamba...
Futbolseverler için günün maç takvimi! 8 Eylül 2021 Çarşamba...
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 12:25
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bugünün maç takvimi şu şekilde;
- 13:00 Sapporo - Cerezo Osaka Japonya J.League - Bilyoner TV
- 15:00 Iğdırspor - Orduspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - A Spor
- 19:00 Ermenistan - Lihtenştayn 2022 Dünya Kupası Eleme - UEFA.tv
- 19:30 Bulgaristan - Gürcistan Hazırlık Maçı - S Sport Plus,S Sport
- 21:30 Calera - Santiago Wanderers Şili Primera Ligi - Bilyoner TV
- 21:45 Polonya - İngiltere 2022 Dünya Kupası Eleme - S Sport Plus, S Sport
- 21:45 İzlanda - Almanya 2022 Dünya Kupası Eleme - S Sport 2, S Sport Plus