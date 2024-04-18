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G20 ülkeleri arasında doğurganlık hızında Suudi Arabistan lider, Türkiye üçüncü

G20 ülkeleri arasında doğurganlık hızında Suudi Arabistan lider, Türkiye üçüncü G20'ye üye ülkeler arasında en yüksek doğurganlık hızı 7,63 ile Suudi Arabistan'da. Bu ülkeyi 6,78 ile Meksika takip ederken, Türkiye ise 6,35'lik oranla üçüncü sırada geliyor.