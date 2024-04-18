G20 ülkeleri arasında doğurganlık hızında Suudi Arabistan lider, Türkiye üçüncü

AA
G20 ülkeleri arasında 1961 yılından 1921 yılına kadarki doğurganlık hızı istatistiği yayınlandı.
Genel olarak 20 ülkenin 1961 yılındaki doğurganlık hızının artışa geçtiği ve 2021'de ilk sırayı Suudi Arabistan'ın aldığı görülüyor.
Suudi Arabistan, istatistiğin yayınladığı ilk yıl olan 1961'de de doğurganlık oranı en fazla ülke konumunda.
Ülkeler arasında doğurganlık hızı en düşük olan ülke ise 1,96 ile Japonya oldu.
Doğurganlık hızında dünya ortalaması ise 2,27'den 4.57'ye yükselmiş durumda.
Türkiye'nin doğurganlık hızı: 6,35
Türkiye'nin doğurganlık hızının 1961 yılında 1,89'dan 6,35'e yükseldiği görülüyor.
Ortalama çocuk sayısı
Toplam doğurganlık hızı, bir kadının 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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