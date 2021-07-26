Gadir-i Hum Bayramı nedir, kimler kutlar? Gadir-i Hum Bayramı gelenekleri..

Şii Müslümanlar'ın kutladığı Gadiri Hum Bayramı merak konusu oldu. Peki Gadiri Hum Bayramı nedir, kimler kutlar? Gahiri Hum Bayramı hakkında bilgiler...

Hazreti Muhammed'in hicretin 10. yılında veda haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, ülkemizde de kutlanıyor.

Şii Müslümanlar'ın kutladığı Gadiri Hum Bayramı bir çok kişi tarafından merak ediliyor.

Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günü kutlanan Gadiri Hum Bayramı nedir, neden kutlanır? Gadiri Hum bayramı neden ortaya çıkmıştır? İşte hakkında merak edilenler...

GADİR HUM BAYRAMI NEDİR?

Gadir-i Hum Bayramı'nı Şii inancına sahip müslümanlar kutlamaktadır.

"Gadir-i Hum Bayramı" Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor.

Ali el-Mûrtezâ’nın Muhammed peygamber tarafından “Velâyet” makâmına atandığına (halef ilan ettiğine) inanılan bu gün, Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü “Gadir Hum Bayramı” olarak kutlanıyor.

GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Zilhicce ayının 18'nci gününde kutlanıyor. Bu özel gün bu yıl 28 Temmuz tarihine denk geliyor.

GADİR HUM BAYRAMI GELENEKLERİ

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bugünde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor.

Bayramı kutlayanlar, bu günde oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi ibadetler yapar.