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    Gafil avlanmayın: 'İndirimli alışverişte dolandırıldım, ne yapmalıyım'

    Kasım ayı tüm dünyada indirimlerin tavan yaptığı zamanlardan. Alışverişe kendini kaptıranlar ile dolandırılma riskiyle karşı karşıya. Peki internetten alışverişte dolandırılırsak ne yapılmalı?
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:08
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    Gafil avlanmayın: 'İndirimli alışverişte dolandırıldım, ne yapmalıyım'

    Her yıl Black Friday adı altında dünya ülkeleri her sektörde indirimli fiyatlarla alışveriş çılgınlığına yol açıyor.

    Türkiye'de de "Efsane Cuma indirimleri" olarak birçok firmanın fiyatları aşağı çektiğini ve internet sitelerinde inanılmaz bir yoğunluk yaşandığını görüyoruz.

    Özellikle indirimlerin çokça yapıldığı şu dönemde, internet alışverişi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallara dikkat etmekte fayda var.

    Dolandırıcılar, kimlik hırsızları, sahte siteler, yanıltıcı e-postalar, inanılmaz indirimler...

    İşte gafil avlanmamak için dikkat etmeniz gereken noktalar...

    Gafil avlanmayın: İndirimli alışverişte dolandırıldım, ne yapmalıyım #1

    Dolandırılmamak için;

    Sitenin URL'sinde yeşil güvenlik kilidi simgesi olmasına özen gösterin. Sitenin ve firmanın kurumsallığı hakkında iyice araştırma yapın.

    Alacağınız ürünün diğer sitelerdeki fiyatını karşılaştırın, sepetinize eklediğinizde de mutlaka kontrol edin.

    Herkesin erişebileceği elektronik cihazlardan alışveriş için bilgilerinizi girmeyin.

    Kullanıcı yorumlarını tavsiyelerini ve şikayetlerini dikkate almadan alışveriş yapmayın.

    Alışveriş yapılan e- ticaret şirketi mesafeli satış ve ön bilgilendirme sözleşmeleri sunmuyorsa, bu sitelerden alışveriş yapmayın.

    3D güvenlikli ödeme seçeneği sunan sitelerden alışveriş yapmaya özen gösterin.

    Gafil avlanmayın: İndirimli alışverişte dolandırıldım, ne yapmalıyım #2

    Dolandırılmanız durumunda;

    Dolandırıldığınızı anladığınızda, mümkünse hemen ödemeleri iptal edin veya durdurun.

    Dolandırıcıların sizin adınıza yeni hesaplar açmasını veya kredi çekmesini engellemek için gerekli banka kuruluşları ile irtibata geçin.

    Online bir dolandırıcılığa uğradığınızda sizin için en yakın polis merkezinde bulunan bilişim suçları masasına başvurarak durumu bildirin.

    Sosyal medya üzerinden dolandırıldıysanız, kullanıcı veya reklamın sahtekarlık raporunu uygulama üzerinden hemen otomatik olarak platforma bildirin.


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