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Galata Köprüsü'nde sis altında balık tutma keyfi

Galata Köprüsü'nde sis altında balık tutma keyfi

İstanbul'da akşam saatlerinde de sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Galata Köprüsü'ndeki olta balıkçıları kafa feneri ile balık tuttu.