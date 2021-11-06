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    Galata Köprüsü'nde sis altında balık tutma keyfi

    İstanbul'da akşam saatlerinde de sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Galata Köprüsü'ndeki olta balıkçıları kafa feneri ile balık tuttu.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 20:49
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 20:57
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    Galata Köprüsü'nde sis altında balık tutma keyfi

    Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor.

    Akşam saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

    Kentin sembolleri sis altında kartpostallık görüntüler oluştu.

    SİSTE BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

    O noktalardan biri de Galata Köprüsü oldu. Yaz kış demeden köprüye gelen olta balıkçıları mesailerine sis altında devam etti.

    Balıkçılar sis nedeniyle kafa feneri ile balık tuttu.

    Galata Köprüsü'nde sis altında balık tutma keyfi VİDEO

    Galata Köprüsü nde sis altında balık tutma keyfi #1

    Galata Köprüsü nde sis altında balık tutma keyfi #2

    Galata Köprüsü nde sis altında balık tutma keyfi #3

    Galata Köprüsü nde sis altında balık tutma keyfi #4

    Galata Köprüsü nde sis altında balık tutma keyfi #5

    Galata Köprüsü nde sis altında balık tutma keyfi #6

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