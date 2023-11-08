Galata Kulesi ve Kız Kulesi'ndeki ışık gösterileri uzatıldı

AA
Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı.
İstanbul'da da Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde ışık gösterileri yapıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle düzenlenen ışık gösterilerinin 10 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.
10 Kasım'da sona erecek
Vali Gül, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen ışık gösterileri, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle 10 Kasım’a kadar uzatıldı. Sizin için…” ifadelerini kullandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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