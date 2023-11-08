Haberler



Yaşam



Galata Kulesi ve Kız Kulesi'ndeki ışık gösterileri uzatıldı

Galata Kulesi ve Kız Kulesi'ndeki ışık gösterileri uzatıldı Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde yapılan ışık gösterileri 10 Kasım'a kadar devam edecek.