İHA
Galata Kulesi’nde 1 Kasım tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.
Restorasyon çalışmaları kapsamında 63 metrede bulunan 270 kiloluk bakır alem indirildi.
Havadan görüntülendi
Galata Kulesi ilk kez alemsiz olarak havadan görüntülendi.
Alemin bulunduğu direğin kulenin üzerinde durduğu anlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Kulenin külahının ise yenileme çalışmaları nedeniyle griye döndüğü görüldü.
Ziyarete açık olacak
8. seyir katı hariç, kulenin diğer kısımları restorasyon sürecinde ziyarete açık olacak.
Tarihi Galata Kulesi'nin 8. seyir katının, 1 ay içerisinde tekrar ziyarete açılması planlanıyor.
Restorasyon nisan ayında tamamlanacak
Ayrıca kulede tüm restorasyon çalışmaların nisan sonuna doğru tamamlanması öngörülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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