Galata Kulesi'ne tek giriş 175 lira oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güncellediği müze ve ören yerlerine giriş fiyatlarına göre Galata Kulesi'ne giriş bedeli 175 TL olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerlerine giriş fiyatlarını güncelledi.

Türkiye genelinde müze ve ören yeri giriş fiyatlarına yüzde 30 ile 45 arasında artış yaşandı.

Buna göre yapılan zamların 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Göbeklitepe, Efes Antik Kenti ve Bergama Akrepolü gibi Türkiye'nin en önemli tarihi yerlerine giriş fiyatları zamlanmış oldu.

Galata'ya giriş 175 TL oldu

İstanbul'un simgesi haline gelen en önemli yapısı Galata Kulesi de bu artıştan nasibini aldı.

Galata Kulesi'ne çıakrak İstanbul'u buradan seyretmek isteyenler artık 175 TL'yi gözden çıkaracak.