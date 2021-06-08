Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? 2021 Galatasaray başkan adayları

Sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği 2021 Galatasaray Başkanlık seçimi tarihi belli oldu. Seçim öncesi, başkan adayları da netlik kazanmaya başladı. İşte GS seçim tarihi ve başkan adayları..

Galatasaray Başkanlık Seçimi için geri sayım başladı.

Galatasaray başkanlık seçimi öncesi, başkan adayları da netlik kazanmaya başladı. Haziran ayında yapılacak olan seçimle Galatasaray'ın yeni başkanı, üyelerin seçimiyle kulübün idaresini devralacak.

Bu noktada sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray başkan adayları ve seçim tarihi ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorusu sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

Peki Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün? İşte, 2021 Galatasaray başkan adayları ve seçim tarihi...

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Galatasaray Spor Kulübü, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak daha sonra iptal edildiği duyurulan seçimin 12-19 Haziran 2021 tarihinde yapılma hedefiyle ertelendiğini açıklamıştı.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.''





GALATASARAY'IN BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Burak Elmas

Yiğit Şardan

Metin Öztürk

Eşref Hamamcıoğlu

İbrahim Özdemir

Işın Çelebi, Galatasaray'da başkan adaylığından çekilme kararı aldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.