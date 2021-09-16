Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam, UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarına çıkacak. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe UEFA maçları nasıl izlenir, şifreli mi? İşte ayrıntılar...

Galatasaray ligde inişli-çıkışlı devam eden grafiğini tersine çevirmek ve emin adımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek için, Lazio karşısında galibiyet arayacak.

Fatih Terim'im öğrencileri evinde galibiyet ararken, Fenerbahçe ise Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

2. Vitor Pereira dönemine hızlı başlayan ve Süper Lig'de iyi bir grafik çizen Kanarya, Avrupa Ligi'nde de performansını yükseltmek istiyor.

Pereira'nın öğrencileri Eintracht Frankfurt karşısında 3 puanı cebine koymak için gol arayacak.

Maçı izleyip, temsilcilerimizi desteklemek isteyenler ise "Galatasaray - Fenerbahçe UEFA maçları nasıl izlenir, şifreli mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Galatasaray - Fenerbahçe UEFA maçları nasıl izlenir, şifreli mi? İşte maçlara dair kanal bilgisi...

GALATASARAY-FENERBAHÇE UEFA MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray- Lazio, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçları bu akşam oynanacak.

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı 22.00'de başlayacak. Galatasaray - Lazio maçı ise 19.45'te Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Maçlar Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformundan yayınlanacak. Maçları izlemek isteyenlerin, platforma üye olması gerekiyor. Aksi taktirde şifreli olan maçları izlemeleri mümkün olmayacaktır.

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içeriklerin aylık ücreti 9.90 iken, reklamsız olarak yayınlanan içeriklerin ayık ücreti 19.90 TL.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi ise ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.