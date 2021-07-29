Galatasaray ile adı anılan Japhet Tanganga kimdir, hangi takımda oynuyor? Tanganga'nın biyografisi..

Galatasaray ile adı anılan Japhet Tanganga kimdir, hangi takımda oynuyor? Tanganga'nın biyografisi..

Transfer dosyasını kapatmayan Galatasaray, listesine Japhet Tanganga'yı ekledi. Sarı-kırmızılı ekibin, Tanganga'ya teklif yaptığı belirtildi. Peki, Japhet Tanganga kimdir, hangi takımda oynuyor?

Galatasaray, dün Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile 5-1 kaybettiği maçın rövanşına çıktı.

Rövanş maçını kazanmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Fatih Terim yönetiminde kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesi kadrosuna takviye yapmak için düğmeye bastı.

Galatasaray'ın, Japhet Tanganga'ya teklif götürdüğü iddia edildi. Bunun akabinde taraftarlar, "Japhet Tanganga kimdir, nerede oynuyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Japhet Tanganga kimdir, nerede oynuyor?

JAPHET TANGANGA KİMDİR, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

31 Mart 1999 yılında doğan Tanganga, savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabiliyor.

Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 Milli takımında da yer alıyor.

Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.

Galatasaray'ın Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vaat eden oyuncusunu Galatasaray'a kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı.



