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    Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Peki Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS-Kayserispor maçı bilet fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 12:26
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    Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

    Süper Lig'in 6. haftasında heyecan hafta içi maçlarıyla devam ediyor.

    Üst üste aldığı beraberlik ve mağlubiyetlerle 9. sıraya kadar gerileyen Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

    Kayserispor deplasmanından 3 puan ile dönmek isteyen Sarı Kırmızılı takım, bu maçı kazanarak ligde üst sıralara çıkmak istiyor.

    Yaşar Kemal Uğurlu'nın yöneteceği Galatasaray Kayserispor maçının tarihi, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

    Peki Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Kayserispor maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte Galatasaray Kayserispor maçı ile ilgili tüm detaylar...

    GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Kadir Has Stadyumu'nda yapılacak Galatasaray Kayserispor maçı, 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

    Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları #1

    GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

    • Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TL
    • Batı Balkon: B-F-G Blok - 95 TL
    • Batı Alt: C-D-E Blok - 85 TL
    • Batı Alt: B-F-G Blok - 75 TL
    • Doğu Alt: C-D-E Blok - 65 TL
    • Doğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TL
    • Doğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TL
    • Kuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TL
    • Güney Alt: Tüm Bloklar - 35 TL

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