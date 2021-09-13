Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio karşısına çıkmaya hazırlanırken, "Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman?

Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor derbisinden 2-2'lik bir sonuç ile ayrılan Galatasaray'da gözler Lazio maçına çevrildi.

Lazio maçından galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Maçı kaçırmak istemeyen ve temsilcimizi desteklemek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara listede isimleri olmadığı için, Feghouli ve Emre Kılınç ise sakatlıkları nedeniyle Lazio maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'IN UEFA KADROSU