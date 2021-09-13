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Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio karşısına çıkmaya hazırlanırken, "Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman?
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 17:09
- Güncelleme : 13.09.2021 - 17:43
Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor derbisinden 2-2'lik bir sonuç ile ayrılan Galatasaray'da gözler Lazio maçına çevrildi.
Lazio maçından galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Maçı kaçırmak istemeyen ve temsilcimizi desteklemek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara listede isimleri olmadığı için, Feghouli ve Emre Kılınç ise sakatlıkları nedeniyle Lazio maçında forma giyemeyecek.
GALATASARAY'IN UEFA KADROSU
- Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.