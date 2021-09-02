Galatasaray Marcao ile yolları ayırıyor mu? İşte Marcao'ya verilen ceza..

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'nun cezası belli olurken, taraftarlar ise "Galatasaray Marcao ile yolları ayırıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Galatasaray-Giresunspor maçından galip ayrılmış ancak maça Marcao'nun davranışları maça damga vurmuştu.

Marcao takım arkadaşı Kerem Aktğrkoğlu'na saha içerisinde önce kafa ardından ise yumruk atmıştı.

Bu olayın üzerine takım otobüsü ve idmana alınmayan Marcao, "Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni hiç affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunun farkındayım. Bunu biliyorum çünkü, Galatasaray taraftarını çok yakından tanıyorum.

Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. Ailesi için yaşayan bir insan olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasının ellerini öperek, af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum." açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından sarı-kırmızılı yönetimin ne ceza vereceği merak ediliyordu.

Galatasaray yönetimi, Marcao için verilen cezayı bugün yaptığı açıklama ile duyurdu.

GALATASARAY'DA MARCAO İLE YOLLAR AYRILIYOR MU?

Galatasaray’da, Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao’nun cezası belli oldu.

Galatasaray, Marcao'ya 150 bin avro para cezası verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”