Galatasaray NFT nasıl ve nereden alınır? İşte Galatasaray NFT koleksiyon fiyatı

Galatasaray NFT nasıl ve nereden alınır? İşte Galatasaray NFT koleksiyon fiyatı

Galatasaray'ın kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen'in anısına çıkartılan NFT koleksiyonunun 2. bölümü 8 Ekim'de arz edilecek. Peki Galatasaray NFT nasıl ve nereden alınır, fiyatı ne kadar?

Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliği yapmıştı.

Galatasaray'ın kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen'in anısına çıkartılan NFT koleksiyonunun ilk bölümü, 1 Ekim'de piyasaya sürüldü.

Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan NFT koleksiyonu, dünya rekoru kırarak sadece 59 saniye içerisinde satın alındı.

Sarı Kırmızılı taraftarlar, şimdi de 8 Ekim'de çıkacak olan Galatasaray NFT koleksiyonunun ikinci bölümü için bekleyişe geçti. Peki, Galatasaray NFT nasıl ve nereden alınır? Galatasaray NFT kaç TL, ne kadar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

GALATASARAY NFT NEDİR?

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti. Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, dünyada spor alanında NFT konseptini yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edildi.

Türkiye’de piyasaya sürülen ilk spor kulübü NFT koleksiyonu olma özelliği taşıyan koleksiyon, aynı zamanda kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olması açısından da dünyada bir ilk.

Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, kulüp tarihinin dönüm noktalarını ve kupalarını konu edinen Galatasaray NFT koleksiyonu ile Galatasaray kulübünün mirasına ortak olabiliyor.

GALATASARAY NFT KOLEKSİYONU 2. BÖLÜM NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, NE KADAR?

NFT koleksiyonunun ikinci bölümü, 8 Ekim Cuma günü yani yarın 500 adet olarak arz edilecek. NFT'lerin her biri 600 EUR fiyatla satışa çıkartılacak.

Ali Sami Yen NFT koleksiyonunun üçüncü bölümünün arzı ise 15 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

GALATASARAY NFT NASIL ALINIR?

Her NFT arzının Shirtum'un web sitesinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.

NFT satışı https://app.shirtum.com/galatasaray sayfası üzerinden yapılacak.