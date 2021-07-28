Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray'ın ilk 11'i...

Galatasaray-PSV Eindhoven ile rövanş maçına çıkacak. 5-1'lik yenilgiyi unutturmak isteyen Galatasaray'da ilk 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman? İşte maça dair detaylar..

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında, Hollanda'nın PSV takımına 5-1 mağlup oldu.

Fatih Terim'in öğrencileri tur şansını zora sokarken, tüm umutlar rövanş maçına kaldı.

Maçtan önce basın toplantısı yaparak önemli açıklamalarda bulunan Fatih Terim, ilk 11'i açıkladı.

Bu gelişmelerin akabinde heyecanla maçı bekleyen futbolseverler, "Galatasaray-PSV Eindhoven rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'de kimler var?" sorusunu gündeme taşıdı.

GALATASARAY-PSV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 2. eleme turu rövanşında Hollanda'nın köklü takımlarından PSV'yi konuk edecek.

Sarı Kırmızılılar'ın rakibiyle yapacağı rövanş maçı, 28 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak ve D Smart ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray-PSV maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Karşılaşmada Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Muhammed, Barış

PSV'NİN MUHTEMEL 11'İ

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi