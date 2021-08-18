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    Galatasaray-Randers maçının kamp kadrosu açıklandı! O isim kafilede yok..

    Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile karışılacak. Kamp kadrosu açıklanırken, Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao kafilede yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 09:54
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    Galatasaray-Randers maçının kamp kadrosu açıklandı! O isim kafilede yok..

    Süper Lg'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanına giden Galatasaray, 2-0 üstün ayrılmayı başardı.

    Maç sırasında bazı istenmeyen olaylar yaşandı ve bu sarı-kırmızılı ekibin galibiyetine gölge düşürdü.

    Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumrukla saldırdı ve kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

    Maçtan sonra soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao, olayın üzerinden 20 saat geçmesinin ardından Kerem ve ailesinden özür diledi.

    KADRODA YOK

    Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Randers maçının kamp kadrosu açıklandı.

    Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, kafilede yer almadı. Marcao'nun özrü yeterli olmadı.

    Galatasaray-Randers maçının kamp kadrosu açıklandı! O isim kafilede yok.. #1

    Galatasaray-Randers maçının kamp kadrosu açıklandı! O isim kafilede yok.. #2

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