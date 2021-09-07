Haberler

Yaşam Haberleri

Galatasaray transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?

Galatasaray transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?

Transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olan Galatasaray, elindeki kiralık oyuncuları tutmak için çaba sarf etti. Ancak takviye yapmadan dönemi kapatmak istemedi. İşte 2021-22 transfer dosyası..