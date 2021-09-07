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- Galatasaray transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?
Galatasaray transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?
Transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olan Galatasaray, elindeki kiralık oyuncuları tutmak için çaba sarf etti. Ancak takviye yapmadan dönemi kapatmak istemedi. İşte 2021-22 transfer dosyası..
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 16:05
- Güncelleme : 07.09.2021 - 16:07
Mustafa Cengiz'in ardından göreve gelen Burak Elmas ilk olarak Fatih Terim ile yeniden anlaştı.
Galatasaray'ın en önemli yaz transferi Fatih Terim olurken, bazı isimlerle yol ayrımına gidildi.
Sarı-kırmızılı camia elindeki kiralık oyuncuları tutmaya yönelik bir politika izlerken, camianın transfer ettiği bazı oyuncular ise göz doldurdu.
Galatasaray taraftarları bu sene takımlarından kimlerin gittiğini, kimlerin ise kadroya dahil olduğunu merak ediyor.
Bu konuda araştırma yapan taraftarlar, Galatasaray'ın kadrosundaki son durumu öğrenmek istiyor.
Peki, Galatasaray'da kimler gitti, kimler geldi?
GALATASARAY'DA KİMLER GELDİ, KİMLER GİTTİ?
Galatasaray'da gidenler şu şekilde;
- Emre Akbaba Galatasaray - Alanyaspor
- Bonservis: Kiralık
- Yunus Akgün Galatasaray - Adana Demirspor
- Bonservis: Kiralık
Galatasaray'da gelenler şu şekilde;
- Halil Dervişoğlu Brentford - Galatasaray
- Bonservis: Kiralama bedeli 1.5 milyon Euro (Ön alım hakkı mevcut)
- Olimpiu Morutan FCSB - Galatasaray
- Bonservis: 3.5 milyon euro
- Alexandru Cicaldau Universitatea Craiova - Galatasaray
- Bonservis: 6.5 milyon euro
- Victor Nelsson Kopenhag - Galatasaray
- Bonservis: 7 milyon euro
- Berkan Kutlu Alanyaspor -Galatasaray
- Bonservis: 4 milyon euro
- Patrick van Aanholt Crystal Palace - Galatasaray
- Bonservis: Bedelsiz
- Sacha Boey Rennes - Galatasaray
- Bonservis: 1 milyon euro
- Barış Alper Yılmaz Ankara Keçiörengücü -Galatasaray
- Bonservis: 1.5 milyon euro
- Aytaç Kara Kasımpaşa - Galatasaray
- Bonservis: Bedelsiz
- Alpaslan Öztürk Göztepe - Galatasaray
- Bonservis: Bedelsiz