Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Emre Akbaba'nın yeni takımı belli oldu! O takımla yeniden..

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Emre Akbaba'nın yeni takımı belli oldu! O takımla yeniden..

Bir dönemin en çekişmeli transferlerinden birisi olan Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrıldı. Büyük umutlarla gelen futbolcu istenileni veremezken, gittiği takım ise araştırılıyor.

Emre Akbaba bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde koştuğu futbolcuların başında geliyordu.

Akbaba o dönem tercihini sarı-kırmızılı ekipten yana kullandı ve büyük umutlarla transfer oldu.

Ancak sakatlıklardan kurtulamayan Akbaba, Galatasaray'da istenilen performansı sergileyemedi.

Fatih Terim'in gözden çıkardığı oyuncu için bir süredir transfer haberleri gündemdeydi.

Beklenen transfer bugün gerçekleşirken taraftarlar ise "Emre Akbaba hangi takıma gitti?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, "Emre Akbaba hangi takıma gitti?"

EMRE AKBABA HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Sarı-kırmızılı ekip, Emre Akbaba'yı Alanyaspor'a kiraladı. Sezon başında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Emre Akbaba, eski takımına 1 yıllık kiralık olarak gitti.

Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis ödeyerek 2018 yazında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Akbaba, 73 maça çıkıp 14 gol attı ve 8 asist yaptı.

"İNŞALLAH SAKATLIK YAŞAMAZ"

Transferin son iki gününde önemli bir transfere imza attıklarını belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, şu sözleri kullandı:

"Bugün önemli bir gün biliyorsunuz; Emre Akbaba Alanyaspor'da çok sezonda şampiyonluklar yaşamış ve daha sonra Galatasaray'a transfer olmuş bir kardeşim.

Hem Milli Takım hem Galatasaray'da çok iyi bir başlangıç yapmıştı maalesef şanssız sakatlıklar yaşadı, inşallah bundan sonraki süreçte sakatlıklar yaşamaz."