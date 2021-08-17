Galatasaray'da ortam gergin! Marcao antrenmana çıkmadı..

Dün oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, bugün yapılan antrenmanda yer almadı. Marcao'nun alacağı cezanın ise bugün açıklanması bekleniyor.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçında Giresunspor ile karşılaştı. Giresunspor aradan geçen uzun bir sürenin ardından, Süper Lig'in yeni takımı oldu.

Giresunspor-Galatasaray maçı, sarı-kırmızlıların galibiyeti ile sonuçlandı ancak maça istenmeyen olaylar damga vurdu.

Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Futbolcunun bu davranışı tepki çekerken, ne ceza verileceği ise merak edilmeye başlandı.

MARCAO ANTRENMANDA YER ALMADI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu’nda Danimarka temsilcisi Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda, dün akşam oynanan Giresunspor maçına hareketleriyle damga vuran ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao yer almadı.