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    Galatasaray'da yaprak dökümü: Hangi futbolcular gönderilecek?

    Yeni transferlere yer açmak isteyen Galatasaray, gönderilecek futbolcuları belirledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise "Hangi futbolcular gönderilecek?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 16:02
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    Galatasaray'da yaprak dökümü: Hangi futbolcular gönderilecek?

    Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında bugün Giresunspor ile karşılaşacak.

    Fatih Terim'in öğrencileri ligin yeni takımı Giresun karşısında galibiyet arayacak.

    Lige moralli girmek ve şampiyon bitirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, transfer görüşmelerinde de hız kesmiyor.

    Galatasaray yeni transferlere yer açmak için göndereceği futbolcuları belirledi.

    4 futbolcu ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, yeni transferleri ise yakında duyuracağını belirtti.

    Bunun akabinde, Hangi futbolcular gönderilecek? sorusu gündeme getirildi.

    Peki, Hangi futbolcular gönderilecek?

    HANGİ FUTBOLCULAR GÖNDERİLECEK?

    4 ayrılık açıklayacak olan sarı-kırmızılı yönetim, transfer döneminin kapanmasına kadar en az 2 transferi daha takıma kazandıracak.

    • Lisansı askıya alınacak olan Omar Elabdellaoui, antrenmanlara takımla birlikte devam edecek.
    • Emre Taşdemir için Çaykur Rizespor ile görüşmeler sürüyor.
    • Adanaspor, Ozornwafor'un transferi için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.
    • Jese için Konyaspor, Kayserispor, Malatyaspor ve Giresunspor ile transfer görüşmeleri sürüyor.

    Galatasaray da yaprak dökümü: Hangi futbolcular gönderilecek? #1

    Galatasaray da yaprak dökümü: Hangi futbolcular gönderilecek? #2

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