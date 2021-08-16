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- Galatasaray'da yaprak dökümü: Hangi futbolcular gönderilecek?
Galatasaray'da yaprak dökümü: Hangi futbolcular gönderilecek?
Yeni transferlere yer açmak isteyen Galatasaray, gönderilecek futbolcuları belirledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise "Hangi futbolcular gönderilecek?" sorusunu araştırmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 16:02
Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında bugün Giresunspor ile karşılaşacak.
Fatih Terim'in öğrencileri ligin yeni takımı Giresun karşısında galibiyet arayacak.
Lige moralli girmek ve şampiyon bitirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, transfer görüşmelerinde de hız kesmiyor.
Galatasaray yeni transferlere yer açmak için göndereceği futbolcuları belirledi.
4 futbolcu ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, yeni transferleri ise yakında duyuracağını belirtti.
Bunun akabinde, Hangi futbolcular gönderilecek? sorusu gündeme getirildi.
Peki, Hangi futbolcular gönderilecek?
HANGİ FUTBOLCULAR GÖNDERİLECEK?
4 ayrılık açıklayacak olan sarı-kırmızılı yönetim, transfer döneminin kapanmasına kadar en az 2 transferi daha takıma kazandıracak.
- Lisansı askıya alınacak olan Omar Elabdellaoui, antrenmanlara takımla birlikte devam edecek.
- Emre Taşdemir için Çaykur Rizespor ile görüşmeler sürüyor.
- Adanaspor, Ozornwafor'un transferi için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.
- Jese için Konyaspor, Kayserispor, Malatyaspor ve Giresunspor ile transfer görüşmeleri sürüyor.