Galatasaray'da yaprak dökümü: Hangi futbolcular gönderilecek?

Yeni transferlere yer açmak isteyen Galatasaray, gönderilecek futbolcuları belirledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise "Hangi futbolcular gönderilecek?" sorusunu araştırmaya başladı.

Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında bugün Giresunspor ile karşılaşacak.

Fatih Terim'in öğrencileri ligin yeni takımı Giresun karşısında galibiyet arayacak.

Lige moralli girmek ve şampiyon bitirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, transfer görüşmelerinde de hız kesmiyor.

Galatasaray yeni transferlere yer açmak için göndereceği futbolcuları belirledi.

4 futbolcu ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, yeni transferleri ise yakında duyuracağını belirtti.

Bunun akabinde, Hangi futbolcular gönderilecek? sorusu gündeme getirildi.

Peki, Hangi futbolcular gönderilecek?

HANGİ FUTBOLCULAR GÖNDERİLECEK?

4 ayrılık açıklayacak olan sarı-kırmızılı yönetim, transfer döneminin kapanmasına kadar en az 2 transferi daha takıma kazandıracak.

Lisansı askıya alınacak olan Omar Elabdellaoui, antrenmanlara takımla birlikte devam edecek.

Emre Taşdemir için Çaykur Rizespor ile görüşmeler sürüyor.

Adanaspor, Ozornwafor'un transferi için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.