Galatasaray'dan Başakşehir'e: Şener Özbayraklı kimdir? Şener Özbayraklı'nın biyografisi..

Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılan Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Şener Özbayraklı'nın kişisel bilgileri merak konusu oldu. Peki Şener Özbayraklı kimdir?

Başakşehir, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından turuncu-lacivertli takıma gönül verenler, başarılı defans oyuncusu Şener Özbayraklı'nın hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalarına başladı.

2019'un yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a imza atan Şener, sarı kırmızılı takımda 26 maçta forma giydi.

Peki uzun yıllar Türkiye’nin önemli kulüplerinde oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şener Özbayraklı'nın biygorafisi..

ŞENER ÖZBAYRAKLI KİMDİR?

Aslen Artvinli olan Şener Özbayraklı, 23 Ocak 1990 tarihinde biyoloji öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Millî futbolcu olmasından dolayı kazandığı hakla Aksaray Üniversitesi BESYO'da beden eğitimi öğretmenliğine kayıt olmuş ancak okula devam edememiştir.

Uzun süre ailesinden uzakta yaşayan Şener'in babası emekli olduktan sonra ailesi ile Bursa'ya yerleşmiştir. Bütün akrabaları Bursa'da yaşayan Şener Özbayraklı, 2013 yılının başlarında da bu şehrin takımı Bursaspor'a transfer olmuş ve böylece tekrar ailesiyle yaşamaya başlamıştır.

Üç çocuktan en küçüğü olan Şener Özbayraklı, futbolda idolünün Dani Alves olduğunu açıklamış ve boş zamanlarında masa tenisi sporu ile ilgilendiğini söylemiştir.

Keçiörengücü'ndeki performansıyla dikkat çeken Şener Özbayraklı, 2010-11 sezonu öncesinde ise Ankara'nın bir diğer ekibi Bugsaşspor'a transfer olmuştur. 2010-2012 tarihleri arasında Buğsaşspor’da özellikle Türkiye kupasında sağlam performans sergileyen futbolcu, Bursaspor'un dikkatini çekmeyi başarmıştır.

2012-2013 sezonunda 750 bin TL bonservis bedeli ile Bursaspor'a transfer olmuş ve 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2015 yılına kadar devamlı yükselen başarılı grafiğiyle sürekli transfer teklifleri almaya devam etmiştir.

23 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe, resmî internet sitesinde Şener Özbayraklı ile anlaştığını duyurmuştur. O dönem Fenerbahçe hem de Milli Takım formasını terleten başarılı futbolcu sağ bek mevki’nde görev almıştır.

2019-20 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı, 9 Haziran 2021 tarihinde Galatasaray ile yollarını ayırmış ve Başakşehir'le 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.